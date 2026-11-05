Con un reconocimiento al invaluable legado musical y cultural del compositor Catalino “Tite” Curet Alonso, la Universidad de Puerto Rico (UPR) realizará la 31.ª edición del Festival de Pascuas.

El evento tendrá lugar el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en el área de Guanacastes del Jardín Botánico de la UPR, en Río Piedras.

La actividad combinará música en vivo, recorridos por la naturaleza, experiencias educativas, gastronomía navideña y un mercado agrícola y artesanal, con entrada libre de costo.

La celebración reunirá agrupaciones artísticas de ocho unidades universitarias, con presentaciones de coros, bandas de marcha, grupos de baile y conjuntos musicales.

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La programación incluirá exponentes de la música puertorriqueña y culminará el domingo con Luis Figueroa y su Orquesta Abran Paso, a las 3:00 p.m.

Catalino "Tite" Curet Alonso ( Suministrada )

Entre los principales atractivos educativos figuran la Ruta de la Pascua del Servicio de Extensión Agrícola, exhibiciones interactivas de Para la Naturaleza y el Estuario de la Bahía de San Juan, recorridos interpretativos por el Jardín Botánico y talleres ambientales para niños y adultos.

El domingo, de 7:00 a 9:00 a.m., se ofrecerá un recorrido de avistamiento de aves, mientras que la Fundación Ecológica Educativa desarrollará talleres participativos durante la jornada.

El público también podrá disfrutar de una variada oferta gastronómica navideña, que incluirá platos típicos, frituras, pinchos, mantecados artesanales y dulces tradicionales. Además, agricultores, viveristas, artesanos y emprendedores locales ofrecerán flores de Pascua, plantas ornamentales, productos agrícolas y artículos elaborados en Puerto Rico.

Esta edición estará dedicada al centenario del natalicio del compositor Catalino “Tite” Curet Alonso, en reconocimiento a su legado musical y cultural.

Para conocer más del programa educativo y artístico, acceda a: https://www.facebook.com/share/p/1JA5TyMk9Q/