Estas fueron las 5 noticias destacadas del fin de semana
Aquí un resumen de lo que pasó.
1
Casi 200,000 personas abarrotaron el sábado las Fiestas de la Calle San Sebastián, en el Viejo San Juan, lo que obligó al municipio capitalino suspender preventivamente el transporte colectivo hasta el casco histórico de la ciudad. Las fiestas arrancaron el pasado jueves y se extendían hasta ayer, domingo. Sin contar lo acontecido anoche, el evento había transcurrido sin incidencias mayores que lamentar.
2
Miguel Ángel González Varela, acusado de asesinar a su exyerno en julio de 2025, fue sentenciado el viernes, a 15 años de probatoria y cumplir también con el pago de una pena especial de $300. El caso se remonta a la madrugada del 5 de julio de 2025 cuando González Varela, de 61 años, presuntamente llegó al apartamento 325 del residencial Manuel Zeno Gandía, en Arecibo, y le disparó a Whisler Jared Rancel Galarza, de 21 años por haber agredido a su hija, pareja del joven, en medio de un incidente de violencia doméstica.
3
El presidente Donald Trump volvió a referirse a la posibilidad de emitir cheques de $2,000 para los estadounidenses con fondos provenientes de los aranceles, aunque persisten serias dudas sobre la legalidad y el financiamiento de la propuesta. En una entrevista concedida a The New York Times, Trump señaló que los pagos podrían entregarse “hacia finales de año”, al asegurar que los ingresos por aranceles son “tan sustanciales” que permitirían realizar ese desembolso.
4
El trapero Yovngchimi, cuyo nombre de pila es Ángel Javier Avilés Monzón, decidió acoger un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal y anunció que se declarará culpable. En una moción publicada el viernes, el acusado solicitó una vista para hacer el “cambio de declaración”. El acusado, que lleva preso desde el 29 de diciembre de 2024, enfrenta dos cargos por posesión de armas modificadas para disparar de manera automática y un tercero por conspiración para traficar armas de fuego.
5
La exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se declaró culpable ante el Tribunal Federal por violaciones a las normas de financiación de campañas mediante un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, podría recibir un indulto del presidente Donald Trump. La información fue dada a conocer primero por la cadena de noticias estadounidense CBS News, mientras que al abogado de Vázquez Garced, Peter John Porrata, lo confirmó a Primera Hora. El perdón presidencial también sería otorgado a los implicados en el caso, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini.
