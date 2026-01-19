Estas fueron las 5 noticias destacadas del fin de semana

1 Subiendo y bajando Casi 200,000 personas abarrotaron el sábado las Fiestas de la Calle San Sebastián, en el Viejo San Juan, lo que obligó al municipio capitalino suspender preventivamente el transporte colectivo hasta el casco histórico de la ciudad. Las fiestas arrancaron el pasado jueves y se extendían hasta ayer, domingo. Sin contar lo acontecido anoche, el evento había transcurrido sin incidencias mayores que lamentar.

2 Probatoria a don Miguel Miguel Ángel González Varela, acusado de asesinar a su exyerno en julio de 2025, fue sentenciado el viernes, a 15 años de probatoria y cumplir también con el pago de una pena especial de $300. El caso se remonta a la madrugada del 5 de julio de 2025 cuando González Varela, de 61 años, presuntamente llegó al apartamento 325 del residencial Manuel Zeno Gandía, en Arecibo, y le disparó a Whisler Jared Rancel Galarza, de 21 años por haber agredido a su hija, pareja del joven, en medio de un incidente de violencia doméstica.

3 Insiste en los $2,000 El presidente Donald Trump volvió a referirse a la posibilidad de emitir cheques de $2,000 para los estadounidenses con fondos provenientes de los aranceles, aunque persisten serias dudas sobre la legalidad y el financiamiento de la propuesta. En una entrevista concedida a The New York Times, Trump señaló que los pagos podrían entregarse “hacia finales de año”, al asegurar que los ingresos por aranceles son “tan sustanciales” que permitirían realizar ese desembolso.

4 Se declarará culpable El trapero Yovngchimi, cuyo nombre de pila es Ángel Javier Avilés Monzón, decidió acoger un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal y anunció que se declarará culpable. En una moción publicada el viernes, el acusado solicitó una vista para hacer el “cambio de declaración”. El acusado, que lleva preso desde el 29 de diciembre de 2024, enfrenta dos cargos por posesión de armas modificadas para disparar de manera automática y un tercero por conspiración para traficar armas de fuego.