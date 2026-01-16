Miguel Ángel González Varela, exempleado municipal acusado de asesinar a su exyerno en julio de 2025, fue sentenciado hoy, viernes, a 15 años de probatoria.

Según reportó el periódico El Nuevo Día, el Tribunal de Arecibo emitió la sentencia y determinó que deberá cumplir también con el pago de una pena especial de $300.

El caso se remonta a la madrugada del 5 de julio de 2025 cuando González Varela, de 61 años, presuntamente llegó al apartamento 325 del residencial Manuel Zeno Gandía, en Arecibo, y le disparó a Whisler Jared Rancel Galarza, de 21 años.

La investigación policiaca reveló que Rancel Galarza aparentemente había agredido físicamente a su hija, pareja del joven, en un incidente de violencia de género, provocando a González Varela a actuar.

PUBLICIDAD

18 Fotos El hombre es acusado de matar a su yerno, tras que presuntamente agrediera a su hija.

Tras entregarse en la Comandancia de la Policía en Arecibo donde entregó el arma de fuego y confesó los hechos, fue arrestado e ingresado a prisión al no prestar la fianza de $200,000.

Sin embargo, su defensa presentó una moción para reducir este monto, que fue acogida por el juez Roberto Osoria, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Así, la finanza se redujo a $60,000, suma que pudo prestar.

Para esto, el diario El Nuevo Día informó que su hija había solicitado donaciones a través de GoFundMe.

Pero, los $71,868 recaudados les fueron devuelto a los donantes, ya que el punto 8.10 de los términos de uso de GoFundMe prohíbe campañas de recaudación a favor de “la defensa legal de delitos financieros y violentos, incluidos los relacionados con lavado de dinero, asesinato, robo, agresión, lesiones, delitos sexuales o delitos contra menores”.

El 22 de septiembre, González Varela renunció a la vista preliminar y llegó a un acuerdo con el Ministerio Público en el que se declaró culpable y evitó la celebración del juicio, que había sido pautado para iniciar el 31 de octubre.

Con el acuerdo, el cargo de asesinato en primer grado se reclasificó a asesinato atenuado, mientras que el cargo por violación a la Ley de Armas fue archivado. Por eso, la sentencia se puede cumplir en probatoria.