Estas son las 5 historias destacadas del fin de semana

1 No se coma la luz roja La gobernadora Jenniffer González convirtió en ley una medida que establece que se les quitará la licencia a los conductores por haber rebasado la luz roja. La nueva ley establece que se suspenderá “la licencia de conducir por pasar la luz roja por tres ocasiones” dentro del periodo de vigencia de la licencia. Esto permitiría que el conductor pueda renovarla para el próximo término.

2 Cambios en TSA Por motivo del cierre que experimenta el gobierno federal, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas en inglés) concentrará su operación de inspección de pasajeros en el terminal B del Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Según se indicó, ello provocará mayor concentración de pasajeros en ese punto, por lo que recomiendan a los viajeros llegar, por lo menos, tres horas antes de su vuelo.

3 Terribles tornados en Estados Unidos Fuertes tormentas que generaron tornados dejaron el viernes cuatro muertos en el sur de Michigan y dos en el este de Oklahoma. Los tornados provocaron extensos daños, incluidos hogares reducidos a escombros y árboles y líneas eléctricas derribados. Las tormentas primaverales llegan cerca del inicio de lo que muchos llaman la temporada de tornados.

4 Macabro hallazgo Una cabeza de perro en estado de descomposición fue hallada frente a la residencia de Elvia Cabrera Rivera, acusada del asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, ocurrido el 11 de agosto de 2025 en Aibonito. La licenciada Mayra López Mulero, abogada de Cabrera Rivera, calificó este hallazgo como un “macabro descubrimiento” y lo consideró un acto fuera de lugar en medio del proceso judicial.