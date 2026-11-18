Estos 14 pueblos pudieran tener hoy interrupciones de energía
Por los trabajos de LUMA Energy.
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La empresa LUMA Energy realizará este miércoles trabajos de mantenimiento, reparación y modernización de la infraestructura eléctrica en 14 municipios de Puerto Rico.
Las labores incluyen trabajos para aumentar la resiliencia de los postes, nueva construcción, reparación del sistema soterrado, remoción de vegetación peligrosa y mejoras a subestaciones y líneas eléctricas.
Según el itinerario divulgado por la empresa, estas son las comunidades y zonas donde se llevarán a cabo los trabajos:
- Aibonito
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Barriada San Luis, calle Palestina.
- Arecibo
Instalación de equipo automatizado: Comunidad Juan A. Díaz Crespo, comunidad Villa Rosa, Parcelas Mattei, sectores Boquerón, Canta Gallo, Cienegueta, Combate, Cuatro Calles, Cuchi 1, Guayabota, Joya Los Yambo, Juego de Bolas, La Guinea, Los Cacaos, Los Caños, Los Pichis, Marcos Soto, Paseo Los Robles, San Rafael y Vira La Guagua, y urbanización Jardines de Green.
Relacionadas
- Cataño
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Urbanización Bay View, calle Canal y calle Laguna.
- Cidra
Trabajos en postes: Calles Los Almendros, Rubí y Esmeralda, barrio Los Meléndez, urbanización Ferrer y carretera PR-173, kilómetro 0.1 interior.
- Florida
Nueva construcción: Casco urbano del pueblo de Florida, urbanización Estancias de Arroyo, Parcelas Arroyo, urbanización Las Flores, Parcelas Yanes (tercera, segunda y primera sección), sector La Ceiba (Florida Adentro), Parcelas Selgas (sector La Charca), Estancias de Ceiba y Reparto La Ceiba.
- Gurabo
Remoción de vegetación: Barrio Masas 2, sector Goyo, carretera PR-181, kilómetro 17.8 interior, y carretera PR-933, barrio Mamey.
- Mayagüez
Remoción de vegetación peligrosa: SUB-6092 Almacenes MR Special, Parcelas Castillo, calle Wilson, Zona Libre de Mayagüez, urbanización Guanajibo Gardens y carretera PR-114, kilómetro 1.3.
- Patillas
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Barrios Los Pollos, Jagual, Mulas, Quebrada Arriba y Real; Apeadero, urbanización Valles de Providencia, La Mula, Sonadora, sector La Playita, sector El Lago, río Lago, Villa Gerónimo, sector Caimito, sector Rivera, sector Los Díaz, sector Las Delicias, sector Anón, parque de pelota, antiguas cabañas, fondo Saco, pastos comunales, sector Riachuelo, sector Dieguito Vega, Tres Chorros y sector Miraflores.
- Ponce
Restauración y modernización de subestaciones: Edificio Oriol, Universidad Católica de Ponce, Parcelas Amalia Marín, residencial público Caribe, sectores Palmita, Playa Ponce, Salistral, Tabaiba, Caracoles, barrio San Antón y casco urbano; urbanizaciones San Jorge, Santa María, Salazar, Constancia, Starlight y Vista Alegre; Centro Comunal Residencial Caribe, condominio San Jorge Suite, University Suites, Parque de Monterrey 1 y 2, edificio del Carmen, condominio La Ceiba, Parque Julio Enrique Monagas, Plaza del Caribe, UPR de Ponce, escuela Ismael Maldonado, residencial Doctor Rafael López Nussa, residencial Portugués, barriada Bélgica, Hospital Metropolitano Dr. Pila y La Guancha.
- Río Grande
Reparación y mantenimiento de sistema soterrado: Atlantic Drive.
- San Juan
Requerido por el cliente: Calle Poppy, urbanización Borinquen Gardens.
- Vega Alta
Requerido por el cliente: McDonald’s y My Learning.
- Vega Baja
Reparación de punto caliente: Barrio Almira y carretera PR-160.
- Yauco
Remoción de vegetación: Barrio Jacanas, barrio Cambalache, solares Los Díaz, Cambalache (fábrica de muebles) y Monte Figueroa.