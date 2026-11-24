La organización Mi Sur PR Inc. inauguró su primer Mercadito en el Centro Comunal Marítimo Turístico de la Playa de Guayanilla, una iniciativa dirigida a promover el talento de los artesanos y emprendedores, estimular la economía local y recaudar fondos para el desarrollo de proyectos culturales, educativos y comunitarios.

La actividad reúne a pequeños comerciantes y artesanos que ofrecen una variedad de productos confeccionados localmente, entre ellos tejidos, bisutería, jabones y piezas en madera, brindándoles un espacio para comercializar sus productos y establecer contacto directo con los consumidores.

“En nuestra región hay mucho talento y personas que han convertido sus conocimientos y habilidades en pequeñas empresas. Es importante crear espacios donde puedan presentar sus productos, ampliar su clientela y encontrar oportunidades para crecer. Cada vez que respaldamos a un emprendedor local, contribuimos al sustento de una familia y al desarrollo económico de nuestras comunidades”, expresó la profesora Jaynill Santos Cruz, líder de la organización Mi Sur PR Inc.

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Como parte de la iniciativa, Mi Sur PR Inc. también realiza una venta de ropa de segunda mano, cuyos recaudos serán destinados a financiar los proyectos que desarrolla la organización en beneficio de las comunidades. Además, las familias podrán disfrutar de sesiones fotográficas navideñas a bajo costo.

“Desde Mi Sur PR promovemos iniciativas que integran la cultura, la educación y la participación ciudadana como herramientas de desarrollo comunitario. Este Mercadito nos permite generar recursos para desarrollar nuestros proyectos mientras propiciamos oportunidades económicas para otras personas”, añadió Santos Cruz.

El Mercadito constituye una alternativa para fomentar el consumo local durante la temporada navideña, generar oportunidades de ingresos para los pequeños empresarios y fortalecer las iniciativas comunitarias que contribuyen al desarrollo social y económico de la región sur.

Santos Cruz invitó al pueblo puertorriqueño a respaldar esta iniciativa durante hoy, martes y mañana, miércoles, en horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el Centro Comunal Marítimo Turístico de la Playa de Guayanilla.