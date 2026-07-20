Al igual que otros cientos de pasajeros, Cindy Arismendi se encontró este lunes al llegar al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU, por su código internacional) con la noticia de que su vuelo había sido cancelado y, avanzada la mañana, mientras los cuatro niños de la familia dormían en el suelo de la terminal aérea, continuaban haciendo gestiones para tratar de encontrar la manera de volar de regreso a Filadelfia.

Unos 20 vuelos no salieron hoy del SJU hacia la costa este de Estados Unidos, debido a las condiciones del clima provocadas por fuegos forestales.

“El viaje, a lo que fuimos pal gate, nos dejaron ahí esperando, y después nos mandaron un mensaje que nos cancelaron el viaje. Y entonces, después nos mandaron pa acá… no sé qué van a hacer. Realmente, estoy esperando a que mi hijo venga”, comentó con tono de incertidumbre Arismendi, quien es oriunda de Mayagüez, pero reside en Pensilvania.

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“No sé qué van a hacer, dar un refund, tal vez… no sé, porque es la culpa de ellos, deben de darnos hotel o un Uber o algo. No sé qué van a hacer, pero van a tener que hacer algo”, agregó, refiriéndose a la aerolínea JetBlue.

Mientras esperaba porque “ese algo” ocurriera, se habían tratado de acomodar lo mejor posible en los pasillos del aeropuerto.

Arizmendi, natural de Mayaguez, no estaba segura de cuando regresaría a su hogar en Filadelfia. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Hice una casita aquí”, sostuvo, señalando al rinconcito donde, resguardados detrás de las maletas, se habían acostado los nenes. “Somos seis, la yerna, los nietos, mi hija y mi hijo”.

“Nosotros estábamos en un Airbnb. So, ya yo entregué el Airbnb, y ya yo entregué el carro también. So, vamos a ver qué ellos nos dicen a nosotros y de ahí yo voy y busco lo que tengo que hacer, si tengo que cambiar el viaje a otro viaje o lo que sea”, comentó.

“Y vine aquí a visitar a la familia, pero somos muchos pa quedarnos en casa de familia”, agregó.

Explicó que toda la situación de la cancelación los tomó por sorpresa, al punto que se enteraron “ya cuando estábamos pa montarnos, 15 minutos nos faltaban”.

Aunque también había otros miembros de la familia que habían viajado a Puerto Rico, ellos corrieron con mejor suerte, pues sus vuelos, con otras aerolíneas, no sufrieron cancelaciones.

“Yo vine con mi sobrino, pero él se fue en Frontier (…) ya está en Filadelfia. Mi suegra estaba en American Airlines, también, ya se fue, a las 7:15, y ya llegaron a Filadelfia. Esto es JetBlue que tiene el problema”, sostuvo.

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“Lo bueno es que me dejaron en la Isla del Encanto”, agregó, soltando una risa, e intentando poner una nota posita a la situación.

A pocos pasos de esa familia, el matrimonio de Josué Pereira y Jaybed Crespo también aguardaba tendidos sobre el suelo en otro rincón, junto a sus hijos Jaryanis y Jedriel Guzmán.

En su caso, les habían cancelado el vuelo de JetBlue que debía llevarlos a Fort Lauderdale, para entonces tomar allí otro vuelo rumbo a Houston, en Texas.

A Josué Pereira y a su familia se les indicó que tendrían que esperar tres días para poder regresar a Dallas. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Cuando llegamos, nos encontramos una gran fila en la aerolínea. Y pues empezamos a preguntar qué está pasando, y recibimos notificación de JetBlue del flight canceled (vuelo cancelado). Entonces nos pusimos a buscar acerca de por qué está canceled y decía ‘hablar con customer service (servicio al cliente). Así esperamos en la línea desde las 3:26 a.m., y nos atendieron a las 9:40 a.m. Entones, seis horas esperando”, relató Pereira.

Explicaron que el mensaje que recibieron de JetBlue hablaba de que habrían “otras opciones” para resolver la situación de la cancelación.

Agregó, sin embargo, que “sí nos resolvieron un poco, pero no va a ser inmediata la resolución, porque nos hicieron vuelo hasta el 23 (de julio). Entonces, tenemos que buscar donde estar por lo pronto hasta el 23”.

Así las cosas, indicó que están hablando con familiares “a ver qué podemos coordinar”.

“Pero no hay más vuelos para hoy. Lo que nos están diciendo es que puede ser por causa natural, pero no nos quisieron dar una razón específica de qué está causando el atraso”, lamentó.

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Explicó que preguntó por alternativas de “hospedaje, vehículo, transportación, comida, trabajo, porque yo trabajo en Texas, vivimos en Texas. Y pues sí, pregunté, si hay alguna compensación o algo. Y no. No lo hay porque, según (ellos) es causado por causa natural”.

Por lo pronto, estaban disfrutando de “el momento más calmado que hemos tenido en todo el día. Acabamos de comer algo, no habíamos desayunado. Todo el mundo con hambre. Y ya comimos algo”.

Al mismo tiempo, estaban a la espera de respuestas de la familia, que están dispersos a través de la Isla, y, aunque trabajaban, estaban pendientes a la situación. Y también se mantenían pendientes a un chat de JetBlue donde podían recibir notificaciones de alguna posibilidad de encontrar espacios en algún vuelo, de esa u otra aerolínea, con rumbo a Fort Lauderdale o algún otro destino cercano en Florida.

“Está fuerte. Pero nosotros somos creyentes. De algo Dios no está salvando. Hay que estar positivos, porque si no…”, agregó Crespo, también tratando de poner su mejor cara ante el contratiempo.

Más de 3,000 los afectados

En total, unos 3,100 pasajeros se habían visto afectados por la cancelación de unos 20 vuelos, casi todos de JetBlue, excepto uno que era de Delta, según explicó Nelman Nevárez, director de operaciones de Aerostar, la empresa que a cargo del Aeropuerto.

El director de operaciones de Aerostar, Nelman Nevárez, recomendó a los viajeros a contactar a sus líneas aéreas para la confirmación de sus vuelos. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Explicó que la mayoría de las cancelaciones eran “mayormente en la costa noreste de los Estados Unidos” y que responden a las condiciones del tiempo que se han creado por los fuegos forestales que están ocurriendo en Canadá.

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Detalló entre los destinos impactados están Nueva York, Newark, Boston, Buffalo, pero también hay unas cancelaciones de Orlando, Tampa y otros destinos en Florida, que “son de JetBlue también, y responden a que los aviones que tenían todavía están pillados en el área del Noreste y quizás hacían ese vuelo de Orlando hacia acá con un avión del norte y básicamente ese avión tampoco ha podido llegar. Así que hay unas cancelaciones en Florida que responden al efecto dominó de estas cancelaciones”.

Nevárez indicó que esa veintena de cancelaciones era la información que tenían “hasta las 4:00 de la tarde”, pero no descartó que pudieran ocurrir más, pues el área de afectada por los incendios forestales en Canadá “es inmensa” y está creando gran cantidad de humo y cenizas que está afectando la costa noreste de Estados Unidos.

“No creo que eso vaya a apagarse en los próximos días. Así que pudiéramos ver un efecto en cadena que pudiera moverse a través de los días de la semana”, auguró.

Recomendación: Manténgase informado

Ante tal panorama, recomendó a los pasajeros, particularmente con vuelos hacia el noreste, y no solo de JetBlue, sino de cualquier otra aerolínea, que se mantengan informados a través de su línea aérea para que estén al tanto de cualquier cancelación y la posibilidad de reajustar su vuelo.

“La recomendación siempre es que se adhieran a las aplicaciones y los servicios de notificaciones de cada una (aerolínea) para que tengan ese detalle de primera y, antes de venir aquí al aeropuerto y hacer un viaje infructuoso, pues ya tenga esa información”, exhortó.

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“Estas mismas aplicaciones le están dando la oportunidad al pasajero a que pueda el mismo escoger los vuelos de reprotección que esté ofreciendo la línea aérea. Así que es vital para evitar que lleguen aquí al aeropuerto. En el aeropuerto básicamente no va a haber nada adicional y lo que pudiera ser es que lleguen aquí y encuentren que comoquiera el vuelo esté cancelado y simplemente se tengan que regresar hacia donde vino. La información tal cual la tienen en las aplicaciones. La información de las alternativas que tienen para reproteger a estos pasajeros es la misma que tendría el mostrador. No hay nada adicional. Así que en ese aspecto es importante que esa información usted la tenga”, insistió.

En ese sentido, explicó que los pasajeros afectados por las cancelaciones de hoy “en su gran parte han sido reprotegidos”, aunque acotó que “no necesariamente todos van a salir en el mismo día de hoy, porque los vuelos, siendo temporada de verano, pues la cantidad de asientos está bastante limitada”.

Por último, Nevárez indicó que, si bien hay una depresión tropical desarrollándose en el área del Golfo de México, por el momento no se había emitido ninguna información respecto a cancelaciones de vuelos relacionadas a ese fenómeno atmosférico. Agregó que, de ocurrir cancelaciones, avisarían oportunamente, y de forma similar recomendó a los pasajeros mantenerse informados con las aerolíneas.