Una fuga de un presunto químico utilizado para combatir incendios movilizó durante la noche del jueves a varias agencias de respuesta en los predios del Aeropuerto Internacional Rafael Hernández, en Aguadilla.

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón Díaz, confirmó el incidente mediante una publicación en sus redes sociales e indicó que la situación se encuentra bajo control.

“En horas de la noche de hoy entramos en conocimiento de un escape asociado a una sustancia química utilizada para el control de incendios en los predios del Aeropuerto Internacional Rafael Hernández, en el municipio de Aguadilla”, expresó el funcionario.

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Negrón Díaz informó que se comunicó con el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción; el comisionado de la Policía, Joseph González; y el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, para coordinar la respuesta al incidente.

Asimismo, aseguró que la fuga no ha afectado las operaciones del aeropuerto.

“La situación se encuentra bajo control. Ningún vuelo programado para despegar o aterrizar en el aeropuerto ha sido impactado. Las operaciones aéreas continúan con normalidad. Como medida adicional de seguridad, la Policía estableció un desvío de tránsito mientras culminan las labores de remoción y limpieza”, sostuvo.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué sustancia se derramó, para qué tipo de incendios se utiliza ni cómo ocurrió la fuga. Tampoco han informado si el químico representa un riesgo para la salud o el ambiente, ni el procedimiento que se seguirá para su remoción.

Por su parte, el alcalde Julio Roldán Concepción hizo un llamado a la ciudadanía a evitar el área mientras continúan los trabajos de respuesta.

“Acabo de conversar vía telefónica con el director de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, sobre el incidente en la base Ramey. Ha resultado ser que hubo una fuga de un químico de incendios que es sumamente peligroso”, escribió el ejecutivo municipal en sus redes sociales.

Roldán Concepción indicó además que activó el componente del Departamento de Seguridad Pública del municipio para colaborar en la emergencia.

“He activado a todo el componente del Departamento de Seguridad Pública para atender y mitigar esta situación. Exhorto a toda la ciudadanía a tomar vías alternas. Esta sustancia es altamente tóxica y queremos proteger la vida de nuestra gente”, expresó.

No obstante, las agencias estatales aún no han confirmado oficialmente el tipo de químico involucrado ni han ofrecido detalles sobre su nivel de peligrosidad. Las labores de limpieza y evaluación de la zona continúan.