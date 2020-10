Nueve organizaciones que representan a la Universidad de Puerto Rico (UPR) vieron con buenos ojos la salida de Walter Alomar y Zoraida Buxó de la Junta de Gobierno de la institución, no obstante, exigieron que Jorge Haddock desista de presidir la institución.

Alomar y Buxó, quienes fungían como presidente y vicepresidenta de la Junta de Gobierno, dejaron sus cargos la semana pasada tras haberse vencido sus nombramientos el pasado 20 de abril. Ambos esperaban por la decisión de la gobernadora Wanda Vázquez, quien finalmente rescindió de ellos.

Según denunciaron hoy los grupos universitarios de trabajadores, profesores y jubilados, Alomar y Buxó dejaron un historial de confrontación constante con la comunidad universitaria, sumado a su apoyo a recortes de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Como comunidad universitaria, hoy le exigimos a los miembros de la Junta de Gobierno que se comporten a la altura que exigen los tiempos en defensa del primer centro docente del país. Hoy reciben una UPR de 11 recintos. Su deber ministerial es defenderla y procurar que se le restituyan los fondos y la fórmula de asignación presupuestaria. Deben rechazar los cambios al plan de retiro y tienen que respetar la cultura universitaria con sus instituciones”, demandaron los portavoces en conferencia de prensa frente a la torre de la UPR en Río Piedras.

“Haddock no representa los mejores intereses de la comunidad universitaria. No podemos confiar en un presidente que no enfrentó los recortes porque consideraba que ‘eran manejables’. Haddock no tiene cabida en la Universidad, tiene que irse y con él, todo aquél que haya avalado la destrucción de nuestra de la universidad del pueblo”, reclamaron.

Haddock preside la UPR con un salario de $240,000 anuales tras negociar con Buxó un aumento. En esa línea, las organizaciones recordaron que la justificación para dispensarle el sueldo “era para que consiguiera fondos externos y a estas alturas nadie ha recaudado algún vellón”.

“Los trabajadores y trabajadoras no somos meros accesorios o personal de apoyo como cree Haddock. Somos parte integral e indispensable en el funcionamiento de la Universidad”, recalcaron.

Llamado a los aspirantes a la gobernación

Los representantes de los grupos también requirieron a los aspirantes a la gobernación un compromiso que no se quede en promesas vacías de campaña.

“Los seis aspirantes deben saber que nuestra comunidad universitaria y nuestra familia extendida está pasando juicio sobre sus propuestas y esa evaluación se verá reflejada al acudir a las urnas. Reclamamos un compromiso real. Merecemos un gobernador o gobernadora que se pare de frente contra los recortes de la Junta y exija la restitución de la fórmula en el presupuesto, que declare a la UPR un servicio esencial, lo demás es demagogia”, advirtieron.

Las organizaciones presentes en la conferencia de prensa fueron la Asociación de Jubilados de la UPR, la Junta de Sistema de Retiro de la UPR, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), el Capítulo de Jubilados de la Heend, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la Asociación de Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez, la Asociación de Supervisores y Gerenciales de la UPR, la Federación Laborista de Empleados del Recinto Universitario de Mayagüez y el Sindicato de Trabajadores de la UPR.