La Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) presentó este miércoles la operación de desalinización y purificación de agua que están realizando en el municipio de Canóvanas, para ayudar a mitigar la situación de la falta del líquido en las comunidades como consecuencia de la sequía que enfrenta la Isla y los racionamientos del servicio que ha tenido que imponer la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Según explicaron el general de brigada Carlos J. Rivera Román, ayudante general de la GNPR, y el coronel Juan Rodríguez, director de operaciones de la GNPR, el proceso consiste en extraer agua del Río Grande de Loíza, en el área de la Asociación Ecológica de Pesca Recreativa, en Canóvanas, cerca de la desembocadura del río, luego procesarla hasta convertirla en agua potable, y entregarla para su distribución, según lo determinen las autoridades locales.

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto y el general Carlos J. Rivera Román, de la Guardia Nacional de Puerto Rico. ( Ramon "Tonito" Zayas )

A continuación, detalles del proceso: