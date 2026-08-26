Guardia Nacional inicia operación para desalinizar y purificar agua del Río Grande Loíza
El proceso la hace potable para distribuirla a través de los municipios de Canóvanas y Loíza.
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La Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) presentó este miércoles la operación de desalinización y purificación de agua que están realizando en el municipio de Canóvanas, para ayudar a mitigar la situación de la falta del líquido en las comunidades como consecuencia de la sequía que enfrenta la Isla y los racionamientos del servicio que ha tenido que imponer la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Según explicaron el general de brigada Carlos J. Rivera Román, ayudante general de la GNPR, y el coronel Juan Rodríguez, director de operaciones de la GNPR, el proceso consiste en extraer agua del Río Grande de Loíza, en el área de la Asociación Ecológica de Pesca Recreativa, en Canóvanas, cerca de la desembocadura del río, luego procesarla hasta convertirla en agua potable, y entregarla para su distribución, según lo determinen las autoridades locales.
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A continuación, detalles del proceso:
- Se extrae agua del Río Grande de Loíza, en un área de Canóvanas cerca de su desembocadura, donde el agua es salobre y con bastante turbidez.
- El agua pasa a la máquina, donde se filtra para separar los sedimentos y se somete a un proceso de ósmosis invertida, para desalinizarla, purificarla y convertirla en agua potable.
- Una vez convertida en agua potable, se pasa a cuatro envases de 3,000 galones cada uno parecidos a unas cebollas gigantes, y dos tanques de camiones cisterna de 6,000 galones cada uno.
- Una vez llega un camión cisterna al sitio, se pasa el agua de esos envases a la cisterna del vehículo, para que pueda entonces distribuirla a las comunidades.
- En total, pueden tener almacenado 24,000 galones de agua en el lugar.
- Cada día llegan entre 10 a 17 camiones cisterna, usualmente de 2,000 y 1,600 galones, según la necesidad que determinen las autoridades locales.
- Los camiones cisterna se están llevando entre 20,000 a 24,000 galones diarios de agua.
- La máquina de purificación de agua de la GNPR puede producir hasta 60,000 galones diarios de agua potable, si se trata de agua dulce o fresca, y unos 45,000 galones diarios si es agua salada o salobre, como ocurre en la operación de Canóvanas.
- La máquina puede producir unos 2,500 galones por hora si es agua dulce, y unos 2,250 galones por hora si es agua salada.
- La operación de Canóvanas está sirviendo principalmente a comunidades de ese municipio y también del vecino Loíza.
- Actualmente, la GNPR tiene activas dos operaciones de purificación de agua, la de Canóvanas y otra en San Juan, en el Parque Central.
- La GNPR ya tiene identificados otros puntos a través de la Isla donde también podrían instalarse otras operaciones, si se determina necesario.