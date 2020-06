Un total de 28 personas comenzarán a ser sometidas desde mañana a pruebas moleculares de COVID-19 en San Germán tras haber tenido contacto con una empleada municipal que dio positivo a la enfermedad, un caso que implicará que la Casa Alcaldía sea cerrada y desinfectada, según autoridades municipales.

“Esta persona nos contacta y nos dijo que no se sentía mal, que no tenía nada. Y dijo que hubo una actividad familiar, un cumpleaños”, precisó el epidemiólogo José Bernardo Negrón, coordinador del programa de ayuda, identificación, monitoreo y rastreo de contactos de enfermedad de coronavirus 2019, del Municipio de San Germán.

Situación alertada por Salud

De las 28 personas, dijo el doctor Negrón, 11 tuvieron contacto directo por haber estado en la fiesta y otros 17 contacto indirecto o que la persona entiende que “compartieron espacios comunes”, dijo el doctor Negrón. Se trata de parientes que viven todas muy cerca unas de las otras, explicó el epidemiólogo.

Por su parte, el alcalde Isidro Negrón explicó que la persona que dio positivo es una empleada del programa Head Start que no ha trabajado durante la pandemia.

Negrón explicó que al igual que a todos los empleados del municipio, como requisito para regresar al trabajo, el Municipio le ordenó que se hicieran pruebas de COVID-19 , y es así como esta mujer, que no presentaba síntoma alguno, dio positivo a la prueba.

“El esposo se comunica conmigo y me dice que salió positivo”, dijo el alcalde.

Como el esposo de la mujer es ayudante ejecutivo del alcalde, y una de las pocas personas que se ha mantenido trabajando durante la pandemia en la Casa Alcaldía, se le hará la prueba a unas diez personas que se cree han podido estar en contacto con el hombre.

¿Usted se tiene que hacer la prueba?, se le preguntó al alcalde.

“Yo no he estado en contacto con él, yo he estado todo este tiempo visitando barrios, no he estado en la casa Alcaldía, pero si tengo que hacérmela me la hago”, dijo el alcalde.

“En el día de mañana, la alcaldía va a estar completamente cerrada y vamos a hacer un proceso de desinfección en la alcaldía”, agregó el mandatario.

Negrón elogió el apoyo que ha recibido hasta el momento del Departamento de Salud a nivel central, contrario a la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, que en el caso de su municipio criticó a la agencia del gobierno central por la falta de información.

“Nuestra exhortación a los ciudadanos es a mantenerse usando las medidas de protección, que en actividades familiares se mantenga en cantidades reducidas. Los virus los transportamos los humanos, somos los humanos los que podemos contagiar a otras personas. Esto no ha terminado”, agregó el alcalde.

Entrevistados por separado, tanto el alcalde como el epidemiólogo dijeron que, sin contar este caso, hasta el viernes tenían 25 casos confirmados de coronavirus, dos fallecimientos y 20 personas recuperadas. Ambos dijeron que sería incorrecto decir que el San Germán hay un brote porque solo se ha confirmado un caso, aunque sí hay el potencial de que surja uno.

“Hay una posibilidad de brote, es posible, pero no lo sabemos. Hay la posibilidad de un brote… es un núcleo familiar bien extendido”, aseveró.

Dijo que ya han comenzado a contactar a algunas de las 28 personas que la mujer dijo que han entrado en contacto, y ninguna de estas personas ha expresado tener síntomas. Desde maَñana comenzarán a hacer las pruebas moleculares a todas esas personas y esperan comenzar a tener resultados en unos 5 a 7 días.

El doctor dijo que se le ha pedido a las 28 personas que se mantengan aisladas de otras para evitar posibles contagios adicionales. Dijo que hay menores entre ese grupo.

También contó que el caso positivo incluso tomó la precaución de aislarse fuera de su casa con su esposo.

Contrario a los casos de Ciales y Canóvanas, en los que reuniones familiares han sido asociadas a positivos, en este caso no se ha detectado persona alguna que acabara de llegar de Estados Unidos, donde hay más de 119,000 muertos por la enfermedad.

“Triste que una fiesta familiar termine en tragedia”

“La persona no sabe cómo se pudo contagiar porque dijo que ha tomado todas las medidas de seguridad posibles, pero tengo una sospecha, es que ha estado en contacto con personal sanitario, que están en la primera línea de acción. Sabemos que médicos, enfermeros, no todos han tenido protección adecuada, así que pienso que esa infección haya venido por ahí… ese profesional sanitario esta dentro de los 28 contactos”, explicó el epidemiólogo.

Aunque el alcalde elogió el trabajo de Salud a nivel central al momento, el epidemiólogo expresó una posición diferente. Dijo que a nivel personal, y no tiene que ver con el Municipio, lamenta la forma que Salud ha decidido divulgar este caso un domingo, y Día de Padres. Lo asoció con que en el pasado él ha criticado la labor, incluso desde la época del huracán María, de Salud, y que anunciar este caso en este momento puede ser una forma de ejercer presión sobre un acuerdo que Salud intenta lograr con los municipios. “Soy inmune a las presiones políticas”, dijo el doctor.