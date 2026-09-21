Si le preocupa cómo se ha estado comportando el precio de la gasolina recientemente, prepárese porque las cosas no pintan muy alentadoras en ese frente, al menos en un futuro inmediato.

Y es que, según explicó Luis Rafael Gueits, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, hay una combinación de situaciones y conflictos internacionales que han estado afectando el precio del petróleo crudo, así como los del diésel y la gasolina.

Para empezar, “continuamos con el cierre del Estrecho de Ormuz” y aunque surgen noticias en torno a barcos que han pasado recientemente con esa vía, “no ha terminado la situación (de guerra) entre Irán y Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

Además, “Irán también ha tomado otras acciones para afectar el suministro de petróleo mundial, ya que en días recientes atacó unos oleoductos de Arabia Saudita afectando unas bombas de petróleo importantes que ayudan a llevarlo desde el este de Arabia Saudita hasta el oeste, desembocando en el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo. Lamentablemente, pues esto ha interrumpido esas barcazas que se rellenan de petróleo en esa área, que aproximadamente sacan de 4 a 5 millones de barriles diarios”, continuó describiendo.

“A esto se le añade el ataque de los hutíes (milicia rebelde de Yemen) también haciendo presión sobre el Estrecho de Bab el-Mandeb (entre el Golfo de Adén y el Mar Rojo), que es el homólogo del Estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico”, y que disparan las primas de los seguros de los barcos, “si es que logra pasar alguno” por cuestiones de seguridad.

Como tercer factor, señaló el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, “que la guerra no se ha acabado entre ambos países, y Ucrania ataca cuatro refinerías importantes de Rusia, que ahora mismo están trabajando a un 25%. Y son bien importantes, porque son refinerías que nos ayudan al suministro de diésel a nivel mundial”.

“Cuando vienes a ver todo ese panorama, tenemos refinerías fuera de servicio en el área del Golfo Pérsico, tenemos refinerías que no están recibiendo petróleo que salía por el Mar Rojo, tenemos refinerías de Rusia que salieron de servicio por el ataque de parte de Ucrania, y todos estos elementos son los que han contribuido a que el diésel esté tan caro... específicamente el diésel”, subrayó Gueits.

PUBLICIDAD

Pero no se acaba ahí la cadena de situaciones internacionales que influyen sobre los precios de los combustibles y eventualmente impactan a Puerto Rico, si bien indirectamente.

Otra cosa que está ocurriendo “es que Arabia Saudita, como no puede sacar petróleo a través del Mar Rojo, le acaba de decir a algunos países europeos que no les va a poder cumplir con las entregas de octubre”.

“Arabia Saudita está sacando ahora mismo petróleo a través del puerto de Omán, que está un poco más cerca del Estrecho de Ormuz… Se le hace más fácil venderle el petróleo a China desde el puerto de Omán, que venderle a los países europeos, que están más cerca por el Mar Rojo”, comentó.

“Esto hace que los países europeos ahora tengan que salir a los mercados americanos, a los mismos mercados europeos, a los del continente africano, mercados que nosotros también recibimos combustible. Ahora tenemos que competir con la escasez de diésel y de gasolina que hay en Europa, porque no van a recibir sus entregas, por el precio. Así que se vuelve entonces también un mercado que para lo que son las refinerías, lo que son los traders, es beneficioso, porque ellos ahora pueden vender más caro”, continuó explicando.

Además, “China había dejado de comprar en junio y julio y ahora, a finales de agosto y septiembre, comienza a comprar nuevamente en los mercados donde hay menos petróleo disponible, lo que aumenta la demanda también”.

Como es de suponerse, “todos estos elementos han hecho que el precio del petróleo subiera en los pasados días”.

PUBLICIDAD

Ahora bien, ¿qué es lo más reciente en este atribulado mercado? Pues de acuerdo con Gueits, “en esta última semana lo que se ha visto es que los países han reducido su nivel de demanda, por esto del precio. Incluso en Puerto Rico, he podido identificar que el movimiento del consumidor como que ha bajado un poco, ha habido una merma en la venta”.

Además, está la noticia a la que hacía referencia, de que en las pasadas horas Estados Unidos habría anunciado que “aparentemente están limpiando las minas a través de las rutas de navegación, que hay ciertos países aliados que han podido transportar más de 1,000 millones de barriles por esa limpieza en los últimos meses”.

Según esa noticia que citó, “Estados Unidos informa que podría estar circulando entre 10 millones de barriles diarios de petróleo y productos refinados” por esas rutas.

“Así que, vamos a ver si eso hace que esta semana cambie un poquito el panorama, porque yo diría que, no podemos asegurarle al pueblo de Puerto Rico que la gasolina va a subir o va a bajar, podemos hablar de las tendencias que vemos en los mercados por las cosas geopolíticas que están sucediendo. Y en la medida que van llegando estas noticias, como las que estoy haciendo referencia, pues quizás esta semana podamos ver un panorama un poquito más estable que lo que vimos en las pasadas semanas”, sostuvo.

Sin embargo, a preguntas de Primera Hora el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina indicó que no cree que todo este panorama internacional provoque una escasez de combustible en la Isla.

PUBLICIDAD

“Realmente, en estos momentos, problemas de escasez para nuestro sector no tenemos. El problema más grande es de precio. En la medida que estos sectores empiezan a competir entre sí, porque hay unos sectores que no pueden hacer entregas, pues entonces nos venden el producto más caro. Y a veces, ya nos hemos dado cuenta, que no necesariamente el petróleo, en este momento de incertidumbre, está siguiendo los patrones del precio que cotiza el barril”, comentó.

“Y ahí voy a la línea de que incluso puede ser que veamos el barril del petróleo bajar, porque tenemos mucho petróleo disponible, pero no necesariamente tenemos suficientes refinerías para producir gasolina y especialmente diésel. Y ahí entonces se va perdiendo la norma que antes veíamos que en la medida que el barril del petróleo bajaba, bajaba la gasolina”, agregó.

Reiteró que no anticipa un problema de escasez en la Isla, pero alertó de que, a largo plazo, si esas situaciones no se resuelven, “cómo entonces los compradores mayoristas aquí en Puerto Rico tienen que empezar a competir por conseguir esas entregas, quizás pagándolas hasta un poquito más caras”.

“Cuando un mayorista hace una orden de combustible de hoy pa hoy, lo puede estar pagando hasta $20 a $40 más caro que el precio del barril que se paga a futuro, de lo que se negocia a futuro”, afirmó.

En cuanto al precio del crudo, comentó que en estos días estuvo compartiendo con expertos en economía y geopolítica, “y ellos coinciden en que debe haber por lo menos una estabilidad en el precio, no necesariamente que baje, pero por lo menos no esperamos un aumento tan drástico esta semana”.

PUBLICIDAD

“Eso es lo que queremos. No podemos prometer nada. Lamentablemente, esto cambia minuto a minuto”, sostuvo.

“Lo que sí hay que estar claro es que no vamos a tener normalidad hasta que no se reabra completamente el Estrecho de Ormuz. Muchos países pueden aumentar su producción, pero lamentablemente ninguno, por más que aumenten la producción, ni siquiera sacando las reservas estratégicas de estos países, puede remplazar el flujo de petróleo que pasa a través del Estrecho de Ormuz”, insistió.

Recordó que por esa ruta pasa el 20% del flujo de petróleo mundial. Agregó que, si a eso se le añade que se corte el flujo por el Estrecho de Bab el-Mandeb, que “está fluctuando entre un 7% a un 8%” de movimiento internacional, “lamentablemente no hay país que, aunque aumente su producción de petróleo, pueda remplazar ambos estrechos a la misma vez”.

Entonces, al final de todo este repaso de la situación internacional, ¿qué es lo puedes esperar tú cuando llegues a la bomba a echar gasolina la próxima vez?

“Tenemos que seguir haciendo ajustes. No es solo el petróleo. Estamos viendo que la canasta básica de alimentos ha subido también. Tenemos problemas de ganado en Estados Unidos que también ha causado que las carnes aumenten. Yo creo que esta no va a ser la última vez que vamos a ver inestabilidad política en alguna parte o región del mundo. Así que tenemos que tener paciencia”, estimó Gueits.

La canasta básica de alimentos ha subido también. ( Shutterstock )

Recalcó además que la gente debe saber que el gobierno de Puerto Rico “no tiene control sobre lo que está sucediendo” y, aun si quitara el impuesto que se conoce como la crudita, probablemente no sentiríamos un alivio significativo, por la incertidumbre que tienen los precios actuales.

PUBLICIDAD

“Vivimos en un momento de incertidumbre, pero tenemos que estar bien pendientes de las cosas que están sucediendo a nivel mundial. No estamos exentos de las decisiones políticas de Estados Unidos, que nos están afectando, y de estas guerras. Estamos lejos del conflicto presencial, pero los efectos indirectos los sentimos en Puerto Rico como si estuviéramos allá. Y eso es una realidad”, insistió.

“Así que hay que hacer ajustes. Tenemos que hacer ajustes. Hay que ahorrar lo más que podamos. Yo entiendo que debemos buscar la forma de ser eficientes en nuestros gastos de combustible diarios. Y tenemos que estar preparados”, exhortó.