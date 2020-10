La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico sigue investigando el incidente en el que un profesor del recinto de Ponce penalizó a una estudiante luego de quedarse sin energía eléctrica en medio de una presentación virtual.

La oficina de Prensa y Comunicaciones de la institución, mediante su portavoz Jalibeth Rodríguez, indicó a Primera Hora que la pesquisa se demorará varios días.

¿Profesor abusador? ¿Abuso o Libertad de Cátedra? Hay profesores que bajo ese último concepto cometen injusticias y abusos contra los estudiantes, y ese pareciera ser el caso de este profesor que identifican como de la Universidad Católica de Ponce. Con el sistema “robusto” de la AEE a la estudiante se le fue la luz y por ende el internet. Cuando pudo reconectar por vía de su celular, el profesor no le permitió realizar su presentación. Para mí es un abuso. Posted by Alex Delgado on Wednesday, September 30, 2020

El profesor, quien ha sido identificado en las redes sociales como Jaime Santiago, fue retirado temporalmente de sus clases hasta que concluya la investigación, señaló la universidad la semana pasada.

La estudiante involucrada, Yazmin Rosas, dijo en una entrevista con Fernan Vélez “Nalgorazzi” que el trabajo consistía en una presentación oral entre ella y dos compañeras de la clase de empresarismo.

“Tuve la mala suerte, que le puede pasar a cualquiera, que se va la luz para mi casa, en ese momento. Lo que se me ocurre es salir esmandá de mi casa a buscar señal con mi teléfono porque en mi casa una vez se va la luz aquí no hay conexión aquí no hay señal donde yo vivo no hay señal, así que yo tenía que salir de mi casa, salir en mi carro a buscar señal en mi teléfono para poder conectarme a Zoom”, relató.

Cuando la joven logró conectarse nuevamente a la clase desde su celular, el profesor le dijo que ya se le había acabado su turno y que debía haber tenido un “plan b” ante la falta de luz.