La segunda edición del 3K Huellas de Vida y Esperanza, una carrera y caminata pet friendly en la que los participantes pueden hacer el recorrido junto a su mascota, abrió su convocatoria con una invitación al público en general a participar y, de paso, apoyar iniciativas dirigidas a pacientes con cáncer y programas de bienestar comunitario.

Según se dio a conocer, la organización Absolute Cancer Relief Fund, en conjunto con Caribbean Cancer Caer Service (CCCS), lanzaron la invitación “a toda la familia a participar con sus mascotas” en esta segunda edición del 3K Huellas de Vida y Esperanza, que se llevará a cabo el domingo 19 de julio próximo, en el Parque Agroturístico de Dorado, a partir de las 7:00 a.m.

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El evento, que tiene como lema “Córrelo o camínalo con tu mascota”, busca “crear consciencia sobre la importancia el apoyo emocional a pacientes con cáncer, mientras fomenta un estilo de vida saludable y fortalece el vínculo entre las personas y sus animales de compañía”.

“El 3K Huellas de Vida y Esperanza representa mucho más que una carrera; es un movimiento de solidaridad que une a las familias, promueve estilos de vida saludables y recaudar fondos para continuar apoyando a pacientes con cáncer y sus familias”, sostuvo Angela Vera, directora de desarrollo de negocios de CCCS.

Los participantes podrán completar el recorrido de 3 kilómetros caminando o corriendo en un ambiente seguro, familiar y lleno de entretenimiento.

Los boletos ya están disponibles a través de IQ Group Tickets. Los organizadores exhortan a los interesados a registrarse con anticipación para formar parte de esta experiencia solidaria.

El evento cuenta con el respaldo de importantes organizaciones y empresas comprometidas con la salud, el bienestar y la comunidad.

Para más información pueden visitar las redes sociales de Caribbean Cancer Care Services, o acceder a la plataforma de venta de boletos www.iqgrouptickets.com.