El Medio Maratón San Blas abrió oficialmente hoy sábado las inscripciones para su edición número 65, programada para el domingo, 7 de marzo de 2027, cuando espera reunir a 5,000 corredores de Puerto Rico y el extranjero en una de las principales pruebas de fondismo del Caribe.

La Fraternidad Delta Phi Delta y el Comité Organizador del evento informaron que el registro ya está disponible a través de la plataforma micarrerapr.com.

La carrera se correrá desde las 6:00 de la mañana del referido día.

El presidente entrante del Medio Maratón San Blas, Einar Ramos López, exhortó a los corredores a inscribirse con anticipación para asegurar uno de los espacios disponibles.

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Los participantes recibirán un bulto conmemorativo que incluirá la camisa oficial, número de competencia, chip electrónico, artículos promocionales y la medalla de finalista, además de acceso a una estructura de apoyo con más de 16 oasis de hidratación, bebidas isotónicas, servicios médicos, seguridad y transportación.

El costo de inscripción será de $60 hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027 aumentará a $70 o hasta que se completen los 5,000 espacios disponibles.

Ramos López destacó que el comité organizador repartirá más de $50,000 en premios, con el objetivo de mantener uno de los programas de incentivos económicos más atractivos del fondismo en Puerto Rico y el Caribe.

Por su parte, el director ejecutivo del evento, Antonio Rodríguez Colón, informó que los bultos podrán recogerse entre el 19 de febrero y el 3 de marzo en En La Meta Running Store y El Fondista Viajero, además de un centro de entrega que operará del 1 al 6 de marzo en el Centro de Convenciones Luis A. “Wito” Santiago, en Coamo.

Rodríguez Colón recordó que no habrá entrega de materiales el día de la carrera y que la prueba contará con cronometraje electrónico y un sistema de corrales organizados por tiempos registrados previamente por los corredores.

Los participantes deberán completar el recorrido oficial de 21.0975 kilómetros en un máximo de tres horas y 30 minutos para ser reconocidos oficialmente como finalistas. Como preámbulo al evento, el 9 de enero se celebrará el tradicional Fun Run José Elías “Chelías” De Jesús. Los corredores que se inscriban antes de esa fecha también podrán personalizar su número de competencia con su nombre.