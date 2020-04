La mayoría de los hospitales del país han tomado la determinación de enviar a sus empleados a tomar licencias de vacaciones, por enfermedad o sin sueldo para lidiar con la crisis económica que enfrentan a causa del drástico descenso de pacientes que se registra en medio de la emergencia causada por el coronavirus COVID-19, según se identificó en un censo realizado por Primera Hora.

“Todos los hospitales están haciendo su modelo económico”, resumió el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá Cortés, al comentar sobre el complicado panorama económico que enfrentan.

Los problemas de los hospitales y centros de salud en general se deben a que el tránsito de pacientes cayó a un 38% de manera general y hasta un 20% en las salas de emergencia.

Hasta el momento, solo se ha confirmado que el San Jorge Children & Women's Hospital suspendió el miércoles a 244 de sus 478 empleados, incluyendo a enfermeras. Además, le bajó las horas de trabajo a los médicos.

Plá Cortés no quiso dar detalles de las medidas tomadas por cada hospital. Se limitó a exponer que “la Asociación de Hospitales, en reuniones con la gobernadora (Wanda Vázquez) y con el secretario de Salud, (Lorenzo González), hemos estado trabajando unos incentivos a los hospitales que el gobierno estará dando para tratar de atender las suspensiones de trabajo, para poder estar al día. Pero, mientras esos incentivos y otro esfuerzo que estamos haciendo con el gobierno federal no se materialicen, los hospitales están teniendo un problema serio de flujo de caja por la baja en censo en los hospitales… Hay que entender que el gasto de empleados en los hospitales ronda el 55%. Por lo tanto, es una cantidad grande que si no tienes los fondos suficientes es difícil de manejar”.

Reveló que, por el momento, desconoce cuánto dinero necesitan los hospitales para mantener laborando a todo su personal y estar preparados para atender un posible aumento de casos del coronavirus. Señaló que esa información se les ha solicitado a los centros de salud y todavía no se la han suministrado.

Plá Cortés auguró que para la próxima semana tengan una solución a la crisis económica que enfrentan.

Por lo pronto, los hospitales vienen tomando medidas desde la pasada semana, según confirmaron sus directivos en entrevista por separado.

El presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, Lole Rodríguez, informó que en el Hospital Auxilio Mutuo han determinado conceder licencias sin sueldos.

“La gente llega a trabajar y como el censo está bajo, los mandan a las casas… Llegas a las 11:00 p.m. y te mandan a tu casa. No es justo que eso esté pasando”, denunció.

La portavoz de prensa del hospital, Mónica Fernández, fue contactada por este diario, pero no emitió ninguna expresión sobre lo denunciado.

Por su parte, la directora ejecutiva del Hospital del Maestro, Yarimir Rodríguez, comentó que la institución optó por enviar a 51 personas a agotar vacaciones acumuladas y a unas 53 personas se les ha reducido el horario de trabajo.

“Ellos lo que hacen es que cobran horas trabajadas y las no trabajadas la cobran por vacaciones”, precisó.

Asimismo, el director del Sistema de Salud Menonita, Ricardo Hernández, expresó que “en el Sistema de Salud Menonita no hemos cesanteado empleados. Al igual que todos los hospitales en Puerto Rico, hemos experimentado una baja significativa en los censos de nuestros hospitales. Esto, como consecuencia de la emergencia del COVID-19 y la cancelación de muchos servicios provocada por el toque de queda. Como respuesta a esto, y con el mejor interés de proteger a nuestros empleados, hemos ajustado los turnos de trabajo de nuestro personal adjudicando el tiempo a las licencias que los empleados tienen disponibles (vacaciones y enfermedad), de modo que continúen recibiendo su salario en la medida que nos sea posible”.

En el Hospital Damas de Ponce, se les está concediendo a los empleados dos días de vacaciones, que los pueden tomar junto a los días del fin de semana, informó la relacionista Mabel Pola.

“No hay suspensiones, no hay cancelación de contrato ni licencias sin sueldo”, comentó.

Carlos Ramos, portavoz de prensa del hospital San Lucas, indicó, por su parte, que la institución no ha realizado suspensiones ni despidos, pero ha reorganizado a su personal y “se le ha aplicado distintas licencias”, principalmente de vacaciones.

Los hospitales Ashford Presbyterian Community Hospital, Mayagüez Medical Center, Metro Pavía, Hospital Perea en Mayagüez y Bayamón Medical Center, así como los hospitales a través de la Isla que estas entidades privadas agrupan, informaron que no emitirán comentarios sobre las medidas tomadas para enfrentar los problemas económicos.

Mientras, las instituciones de salud agrupadas bajo los grupos Manatí Medical Center y los HIMA, así como Bella Vista de Mayagüez y el Buen Samaritano de Aguadilla no contestaron las peticiones realizadas por este diario para conocer las medidas tomadas.

Por otro lado, los portavoces de la Asociación y Federación de Alcaldes, Lourdes Portalatín e Israel Morales, respectivamente, indicaron que por el momento los Centros de Diagnóstico y Tratamiento municipales no han tomado medidas para lidiar con la baja de pacientes. Esperan por que les llegue una asignación de $7.5 millones aprobada mediante resolución concurrente por la Legislatura y que pasó la firma de la gobernadora.