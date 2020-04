Mientras los hospitales y centros de salud suspenden a sus empleados, les recortan las horas de trabajo o los envían a sus casas a agotar licencias sin sueldo, por vacaciones o enfermedad, desde Estados Unidos están bombardeando a los profesionales de la salud puertorriqueños con ofertas tan tentadoras que el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, y la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, Ana Cristina García, las han descrito como “ridículas”.

Por ejemplo, Ramos indicó que una de las ofertas que llegó hasta el Colegio es para médicos generalistas con promesas de salarios de entre $300,000 a $350,000 anuales. Dijo que un galeno de esta categoría en la Isla cobra entre $70,000 a $80,000 anuales.

PUBLICIDAD

“Las ofertas de Estados Unidos son ridículas de tanto dinero que están ofreciendo ahora mismo en medio de la emergencia. Tú sabes lo que es $300,000 a $350,000 a un generalista. No hay manera de competir con eso. Si el gobierno no entiende, no actúa rápido y no es competente, no va a haber gente para la emergencia”, afirmó el presidente del Colegio de Médicos, a quien le recortaron sus horas de trabajo en el hospital San Jorge a causa de los problemas económicos que enfrentan los centros de salud en medio de la emergencia por el coronavirus COVID-19.

El pediatra dijo comprender la crisis que atraviesan las compañías privadas dedicadas al campo de la salud y las medidas que han tenido que tomar para superar los problemas económicos.

Explicó que las instituciones han perdido entre el 70% al 80% de su clientela, “porque la gente tiene miedo de ir al hospital”. Alegó que no hay forma de sostener una estructura operacional sin entrada de dinero en efectivo.

“Probablemente, los hospitales sigan cayendo, no por la epidemia, sino por la crisis económica que ya venían arrastrando por mucho tiempo”, puntualizó.

Mientras, García sostuvo que las ofertas para las enfermeras comienzan en los $70 la hora hasta un pico de $105 la hora extra. Actualmente, una enfermera graduada en la Isla cobra un promedio de $15.60 la hora, lo que representa $2,500 mensuales.

“Son ofertas ridículas, yo también lo diría... Eso es una cosa exorbitante”, precisó la líder de los enfermeros.

“Lo que están haciendo es injusto en un momento como este donde el pueblo puertorriqueño está necesitando a sus profesionales de la salud… Quieren que los enfermeros puertorriqueños sean los que den el cuidado de primera mano en Estados Unidos. En este momento crítico no deberían estar haciendo esas ofertas, porque yo me siento incómoda que enfermeros vean estas ofertas y se vean tentados cuando aquí hay una necesidad para la población puertorriqueña”, añadió.

PUBLICIDAD

Molesta, la catedrática en enfermería denunció que estas ofertas se realizan por la falta de personal que se ha registrado en Estados Unidos a causa de que muchos profesionales se han contagiado de coronavirus o por el alto número de pacientes contagiados.

Alegó que, aunque “les están poniendo un panorama hermoso, yo sé que es para trabajar con pacientes de coronavirus. No es el paraíso”.

García también mostró inconformidad con la acción de los hospitales y centros de salud de suspender o cesantear a personal de enfermería en medio de la emergencia.

“¿Cómo es posible que los hospitales de este país hayan puesto en primera posición lo económico que la salud del pueblo? Eso es indignante, es injusto que a estos enfermeros y enfermeras se les manda a las casas cuando todavía no hemos pasado el tiempo pico. ¿Qué es lo que pretenden los hospitales?”, afirmó.

Tanto Ramos como García afirmaron que en estos pasados días no han tenido conocimiento de que personal del campo de la salud haya comenzado a migrar a los Estados Unidos.

El presidente de los médicos solo comentó que sabe que algunos “ya tienen las ofertas en las manos. Solo esperan por el gobierno” a que le busque una solución a esta difícil etapa que atraviesan.

Entre otras cosas, los médicos abogan por que el gobierno extienda a todos los integrantes de esta clase profesional el beneficio de la tasa fija de contribución sobre ingresos de 4% sobre los ingresos generados como resultado del desempeño de su práctica médica. Actualmente, solo 3,000 de los 9,000 galenos que hay en el país están beneficiados.

PUBLICIDAD

Una de las ofertas

Primera Hora contactó a uno de los empleadores que se ha dado a la tarea de reclutar enfermeras en la Isla, llamado Care One, el cual está localizado en Nueva Jersey.

Patricia Puentes, a cargo de hacer las entrevistas iniciales a las enfermeras interesadas en la convocatoria, comentó que la oferta es para trabajar por “un mínimo de ocho semanas” en turnos de 12 horas a razón de $70 la hora regular y $105 por horas extra. Además, se les da $60 diarios para alimento, alojamiento y transporte. Explicó que, a su regreso hacia la Isla, se les pagará dos semanas de cuarentena.

“Son para cuido de personas mayores. No sé si en el centro alguien vaya a tener el virus. Es para ayudar a las personas que estén en centros Care One”, precisó cuando se le cuestionó sobre la labor que se encomendaría.

Puentes no pudo precisar a cuántos enfermeros se contratarán ni cuántos boricuas ya han sido entrevistados. Tampoco pudo indicar la razón por la que surgió la necesidad de contratar enfermeros. Lo que comentó fue que la empresa espera trasladar a las personas contratadas la próxima semana en un avión que se fletará.

Reacciona líder de los hospitales

Pese al panorama actual que atraviesan los profesionales de la salud, el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá Cortés, opinó que duda que estos se marchen de Puerto Rico para atender las consecuencias de la pandemia en Estados Unidos.

Reconoció que siempre hay la posibilidad de que exista la fuga de talento, sobre todo en la actualidad cuando se registran suspensiones o reducción de horas laborables.

PUBLICIDAD

“Eso ha sido así toda la vida y no tenemos manera de evitar eso. La única cosa que hoy en día es distinta es que antes se iba porque iban a tener una mejor calidad de vida y una paz mental. El que se va, se va a exponerse a morir”, puntualizó.

Las palabras de Plá Cortés de que los profesionales que se marchen de la Isla se exponen a morir fueron descritas por la presidenta de los profesionales de la enfermería como “irresponsables” e “indignantes”.

De hecho, exhortó a todos los enfermeros cesanteados o afectados por las medidas tomadas por los centros de salud, a que escriban al siguiente correo electrónico, [email protected]. Adelantó que los abogados del Colegio analizarán tomar “las acciones pertinentes” contra sus empleadores, incluyendo demandas.