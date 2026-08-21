El embalse La Plata, en Comerío, registró una disminución de 0.06 metros en las últimas 24 horas y se ubicó este viernes en 45.49 metros, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este viernes, 21 de agosto de 2026. ( AAA )

Al embalse le faltan 0.59 metros para alcanzar los 44.90 metros, umbral que activa los ajustes operacionales. La tendencia descendente mantiene bajo vigilancia su nivel.

La Plata suple agua potable a más de 250,000 residentes de Bayamón, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Cataño y Dorado. A pesar del rápido descenso en su nivel, el gobierno reiteró esta semana que, por el momento, no se implementará un racionamiento. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, aseguró el martes que La Plata tiene suficiente reserva para unos 60 días.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que sectores que reciben agua de La Plata se encuentran sin servicio o con poca presión debido a una avería en las bombas que extraen agua cruda hacia la Planta de Filtros Enrique Ortega, en Toa Alta. La AAA no ha precisado cuándo se restablecerá el servicio.

En Trujillo Alto, el embalse Carraízo registró una disminución de 0.05 metros y se ubicó en 37.52 metros. Entraría en la fase crítica de control al llegar a los 37.00 metros.

Otros 11 de los 19 embalses también registraron bajas:

Cidra: -0.01 metros (ajustes operacionales) Toa Vaca, Villalba: -0.02 metros Río Blanco, Naguabo: -0.04 metros (observación) Fajardo: -0.04 metros (observación) Carite, Gayama: -0.02 metros Patillas: -0.02 metros Guineo, Orocovis: -0.31 metros Garzas, Adjuntas: -0.03 metros Guayo, Lares: -0.33 metros Dos Bocas, Arecibo: -0.08 metros Cerrillos, Ponce: -0.06 metros

Matrullas, en Orocovis, y Guajataca, en Quebradillas, se mantuvieron sin cambios, mientras que Guayabal, en Juana Díaz; Lucchetti y Loco, en Yauco; y Caonillas, en Utuado, registraron aumentos en sus niveles.

Puerto Rico atraviesa actualmente condiciones de sequía severa en el 62.86% de su territorio y de sequía extrema en el 33.31%, según el Monitor de Sequía de Estados Unidos.