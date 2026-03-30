Las 5 historias destacadas del fin de semana

1 Aprueban aumento en la factura de la luz El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público informó el viernes que aprobó un incremento de un centavo el kilovatio hora para costear el ajuste por combustible. El incremento se verá en esta próxima factura que recibirá de LUMA Energy. Se informó, en un comunicado de prensa, que con este incremento un cliente residencial no subsidiado con un consumo mensual de 800 kilovatios horas, la factura promedio pasaría de $209.85 a $217.84.

2 Divulgan imágenes de accidente en Orlando Las autoridades del condado de Orange divulgaron el viernes los vídeos captados por cámaras corporales de los agentes que respondieron a la emergencia en el parque Universal Orlando Resort, donde el puertorriqueño Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años perdió la vida el año pasado tras abordar una atracción. El joven sufrió severos traumas en la cabeza y el cuello, incluyendo fracturas craneales y faciales, así como daño en la médula espinal cervical, lesiones que resultaron fatales, por lo que fue catalogado como un accidente.

3 Raymond Arrieta explica por qué no se ha visto en TV El comediante y presentador puertorriqueño Raymond Arrieta se dirigió a sus seguidores para explicar los motivos de su reciente ausencia en la televisión, específicamente del programa “Día a Día”. Esta vez, no se trata de compromisos laborales, sino de un asunto familiar que lo ha llevado a solicitar apoyo y oraciones del público. Reveló que tiene que ver con un momento delicado de salud de su papá. Aunque no especificó de qué trata, en el 2022 reveló que su padre padecía de cáncer.

4 Arrestan a Tiger Woods Tiger Woods fue arrestado el viernes como sospechoso de conducir intoxicado después de que su Land Rover, que se desplazaba a “alta velocidad” por una carretera de una zona residencial, rozó un camión y se volcó sobre un costado. El jefe policial del condado de Martin, John Budensiek, dijo que Woods pudo salir arrastrándose por el lado del pasajero y no resultó herido. Según la Policía, Woods aceptó una prueba de alcoholemia que no dio positivo, pero se negó a un análisis de orina y fue arrestado. Fue dejado en libertad más tarde tras pagar una fianza.