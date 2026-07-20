Las 5 más leídas del fin de semana

1 ¡Furia Roja! España recuperó el trono del fútbol mundial ayer al derrotar 1-0 a Argentina en tiempo extra para proclamarse campeona de la Copa del Mundo 2026 y conquistar apenas el segundo título de su historia. La Roja necesitó 106 minutos para quebrar la resistencia de la entonces campeona. Ferran Torres se convirtió en el héroe al marcar el único gol del encuentro en el segundo tiempo de la prórroga, desatando la celebración española en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. España consiguió su primera estrella hace 16 años en el Mundial 2010 en Sudáfrica.

2 Fallece el hijo de Aylín Mujica El dolor tocó a la puerta de la actriz y presentadora cubana Aylín Mujica, cuyo primogénito, Mauro Meléndez, falleció a los 33 años por causas que no han sido reveladas de forma oficial. El joven DJ y productor, presuntamente, padecía de neumonía y se encontraba en Barbados al momento del deceso. Varias fuentes han indicado que sufrió un arresto cardiaco, que se complicó con la neumonía. La actriz ha agradecido las muestras de cariño en este momento en el que “solo puedo decir que estoy devastada”.

3 Ocupan bienes de Charlie Zaa La Fiscalía General de Colombia se hizo con bienes ascendentes a $14.1 millones del cantante Charlie Zaa, como parte de una investigación que busca esclarecer si fueron adquiridos con recursos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “Se trata de un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima)”, expresó la Fiscalía en un comunicado divulgado este viernes. La investigación sostiene que el excomandante del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, pudo haber recurrido a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en inmuebles con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos.

4 Farruko dice qué lo alejó de la iglesia El artista puertorriqueño Farruko reveló la razón por la cual decidió alejarse de la iglesia tras convertirse al cristianismo en febrero del año 2022. En una entrevista en el podcast de Benny Benni, el cantante afirmó que cuando visitaba la congregación notaba cómo se convertía en el protagonista del culto y su presencia representaba distracción y “faranduleo”. Sobre el comentario del podcaster, que dijo que en la iglesia ven a los feligreses con signo de peso, el rapero respondió: “Claro. Yo iba y las veces que fui en ese momento, el culto me lo dedicaban a mí, habiendo gente con más necesidades ahí… y cambiaban las palabras”.