1. Matan a acusado de asesinar a surfer

Jesús Manuel Bonano Laureano, imputado de asesinar a batazos al surfer e instructor Brian Ramos Torres en Luquillo, fue ultimado a balazos el sábado en el balcón de su residencia. Bonano Laureano quedó en libertad esta semana bajo el recurso de habeas corpus, porque el juez que ve su caso está indispuesto hasta el 10 de junio. El hombre estaba acusado por hechos que fueron captados en vídeo el pasado 22 de noviembre, tras una discusión con Torres Ramos.

2. No causa contra Jerome Garffer

La jueza Mariela Miranda, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinó el viernes no causa en una vista preliminar en alzada por el caso de violencia doméstica contra el abogado Jerome Garffer. “Según la justicia de Puerto Rico, tengo que esperar que me maten”, expresó la expareja de Garffer a través de sus redes sociales. Garffer observó el proceso por sistema de vídeo desde la cárcel de Ponce, donde está recluido luego de violar una orden de protección impuesta por el tribunal relacionada con este caso.

3. RCM no apelará acreditación.

El Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la UPR no apelará la pérdida de la acreditación del Programa de Residencia de Neurocirugía de la Escuela de Medicina. En cambio, el RCM informó que sí solicitará una nueva acreditación, una vez entre en vigor el cierre del programa en 2022. Según el RCM, este proceso sería más rápido y menos oneroso.

4. Declaran a Rita Moreno hija adoptiva de San Juan

La estrella de Hollywood Rita Moreno recibió de manos del alcalde de San Juan, Miguel Romero, las llaves de la capital durante la premiere del documental “Just a Girl Who Decided To Go For It”, realizada la noche del viernes en el Teatro Tapia. La actividad sirvió de escenario para proclamar a la humacaeña Hija Adoptiva de la Ciudad Capital. El filme, que estrenará en la Isla el 18 de junio, retrata la vida de la actriz, desde crecer en la pobreza hasta convertirse en la primera hispana en ganar el Oscar.

5. No sancionarán a Barea

José Juan Barea (FIBA) 2021

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico decidió no sancionar ni penalizar a José Juan Barea tras informar que no estará disponible para integrar la Selección Nacional masculina durante el Repechaje Olímpico que se celebrará a fin de mes en Serbia, a pesar de que figuraba en la lista de los convocados. Barea anunció que deseaba descansar y, además, pasar tiempo en familia.

