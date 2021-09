1. EE.UU. conmemora el 9/11

Con la participación del presidente Joe Biden y los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama, el país honró el sábado en la mañana a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 al World Trade Center. Más tarde, Biden viajó a Pensilvania, donde el expresidente George W. Bush recordó en un discurso a los pasajeros del vuelo United 93. Los actos siguieron en Washington, en conmemoración al ataque al Pentágono.

2. Muere Abimael Guzmán

El terrorista peruano Abimael Guzmán, líder del peligroso grupo armado Sendero Luminoso, falleció el sábado por una infección generalizada en su organismo a los 86 años de edad. Guzmán murió un día antes de cumplir 29 años en cautiverio de una condena a perpetuidad tras doce años de actividad armada contra el gobierno del Perú. A Sendero Luminoso se le atribuyen miles de muertes, muchas por medio de bombas, de las que la mayoría fueron personas de la etnia quechua de los Andes y la Amazonía.

3. Ciencias Forenses confirma muerte de menor

Instituto de Ciencias Forenses.

Una niña de cinco años murió como consecuencia del COVID-19, aunque el dato no ha trascendido en los informes diarios del Departamento de Salud. El Instituto de Ciencias Forenses reiteró la información. Se informó que la muerte no consta toda vez que el informe sobre la autopsia no se ha concluido. La niña murió a inicios de año.

4. Allanan Alcaldía de Cataño

La Alcaldía de Cataño.

Personal de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCP) irrumpió en la mañana del viernes en la oficina administrativa del Municipio de Cataño, de donde se llevaron dos computadoras. La acción forma parte de una auditoría que realiza la OCP en dicho municipio desde el pasado mes de abril. El personal de la Oficina del Contralor tomó la decisión de llevarse las computadoras luego de inspeccionar varios equipos en la las oficinas de la alcaldía catañense.

5. De vuelta los leones al béisbol invernal

El regreso de los Leones de Ponce está sujeto a que el Estadio Paquito Montaner cumpla con los términos y condiciones de Major League Baseball para jugar béisbol profesional, especialmente su terreno.

La Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente aprobó el viernes el regreso de la franquicia de los Leones de Ponce para la temporada del 2022-23. Los hermanos Oscar y Gerardo Misla, apoderados de la franquicia ponceña en el Baloncesto Superior Nacional, son los responsables de reactivar ese equipo, que vio acción por última vez en la temporada 2013-14.

