Las 5 noticias más leídas del fin de semana

1 Periodista boricua la monta en Jacksonville La comunicadora puertorriqueña Karen Taffanelli ha sido nombrada ancla y productora ejecutiva del primer y único noticiero local en español en la ciudad de Jacksonville, Florida. El proyecto, titulado Noticias Jacksonville, se lanzará a través de Telemundo Jacksonville el próximo 4 de mayo de 2026. Originaria del pueblo de Bayamón, Taffanelli se posiciona como una de las pocas mujeres puertorriqueñas en los Estados Unidos con la capacidad técnica y editorial de desarrollar departamentos de noticias desde cero.

2 Ileso Donald Trump El presidente Donald Trump resultó ileso, mientras que otros altos líderes de Estados Unidos fueron retirados de la cena anual de los corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche en medio de una amenaza con un tirador activo. Las autoridades informaron que el incidente ocurrió fuera del salón de baile donde Trump y otros invitados se encontraban. Un agente del servicio secreto resultó herido, mientras que el responsable fue detenido.

3 Despiden a Alex Cora El exjugador de Grandes Ligas y dirigente de los Red Sox de Boston, Alex Cora, fue despedido por la organización tras el pobre desempeño del equipo en el inicio de la actual temporada. Cora, de 50 años y quien estuvo ocho temporadas al frente de Boston, se marcha con un récord de 619-541, además de haber llevado al equipo a ganar la Serie Mundial en el 2018. El anuncio fue confirmado por la organización el sábado. Chad Tracy, quien había estado dirigiendo al equipo afiliado Triple-A Worcester, se desempeñará como dirigente interino anunció el equipo.

4 Apelativo falla en contra de Hacienda Un panel de jueces del Tribunal Apelativo declaró el viernes a lugar la determinación del Tribunal de Primera Instancia que ordenó al secretario de Hacienda Ángel Pantoja Rodríguez, entregar datos contributivos del licenciado Antonio Sagardía de Jesús -quien mantiene contratos con varias agencias del ejecutivo- al Senado. De esta forma, el proceso regresaría al Tribunal de Primera Instancia donde el pasado 17 de abril se le ordenó al Secretario producir los documentos solicitados en un plazo de 48 horas.