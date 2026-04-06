Las cinco historias del fin de semana

1 Recuperan cuerpo en playa de Manatí El cuerpo del joven que fue arrastrado por las corrientes marinas durante la tarde del Jueves Santo en la playa La Poza de las Mujeres, en el sector Las Palmas, en Manatí, fue rescatado ayer, informó NMEAD. La unidad marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de Vega Baja reportó el sábado el hallazgo del cuerpo de Jonathan Luis Michell Álvarez, de 24 años y residente en Bayamón. Pero por las condiciones del mar, el operativo se complicó, al punto que dejó a dos rescatistas heridos. Álvarez compartía con otra joven cuando fue sorprendido por el fuerte oleaje.

2 Rescatan piloto en Irán Estados Unidos anunció el domingo que había rescatado a un militar que estaba desaparecido tras las líneas enemigas desde que Irán derribó un avión de combate. La extracción del aviador siguió a una operación de búsqueda y rescate de Estados Unidos tras el choque del avión F-15E Strike Eagle el viernes, mientras Irán también prometía una recompensa para cualquiera que entregara al “piloto enemigo”. Otro tripulante de la aeronave había sido rescatado antes. Trump renovó sus amenazas para que Irán reabra el estrecho de Ormuz para el lunes o enfrente consecuencias devastadoras.

3 Retiran gotas para ojos K.C. Pharmaceuticals, una empresa farmacéutica con sede en California, inició un retiro voluntario de más de tres millones de frascos de gotas oftálmicas de venta libre tras una advertencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) por una posible “falta de garantía de esterilidad”. El retiro afecta a 3,111,072 unidades de productos vendidos bajo distintas marcas, entre ellas Dry Eye Relief Eye Drops, Sterile Eye Drops y Artificial Tears Sterile Lubricant Eye Drops. Estos artículos están disponibles en cadenas de farmacias como CVS, Walgreens y Rite Aid.

4 Demandan a Raphy Pina Raphy Pina enfrenta una demanda millonaria en el Tribunal federal presentada por una mujer, quien alega haber tenido un accidente en el yate del productor musical y que terminó con la amputación de un dedo. Sahily Yaitza Jorge Aguayo solicitó una compensación de $1 millón o la cantidad que se determine en el juicio por jurado. La demanda sostiene que los presuntos hechos ocurrieron el 8 de abril de 2025 mientras el yate realizaba maniobras de atraque en la Marina Puerto del Rey, en Fajardo, bajo “visibilidad reducida” y una escotilla se cerró abruptamente, aplastando su dedo.