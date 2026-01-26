Las cinco noticias que tienes que conocer del fin de semana

1 Otra víctima abatida por ICE Un hombre de 37 años fue baleado el sábado por agentes federales de inmigración en Minneapolis en medio de las redadas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump, informó el gobernador de Minnesota, Tim Walz. La víctima fue identificada como Alex Jeffrey Pretti y resultó ser un enfermero de cuidados intensivos en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos.

2 Se fue el primero del año Un jugador en Roanoke Rapids, Carolina del Norte, se llevó el primer Powerball del año, con un enorme premio de $209.3 millones, informó la lotería estadounidense en un comunicado. El boleto ganador, vendido en la tienda West 10th Mart de la ciudad, coincidió con los seis números del sorteo del 21 de enero: 11, 26, 27, 53, 55 y Powerball 12. El afortunado tiene la opción de recibir una anualidad de $209.3 millones pagada en 30 cuotas durante 29 años o un pago único de $95.3 millones.

3 Cambios en TeleOnce TeleOnce anunció varios cambios en su programación, a partir del próximo 16 de febrero, trascendió este fin de semana. Como porte de los cambios, el programa Última Palabra con Lúgaro se extenderá por una hora completa, de 6:00 p.m. a 7:00 p.m., mientras que Jugando Pelota Dura regresará a su horario regular, de 7:00 p.m; a 8:00 de la noche, consolidando un bloque de dos horas de análisis noticioso.

4 Afectado el aeropuerto Decenas de vuelos han sido retrasados o cancelados en el aeropuerto Luis Muñoz Marín debido a la enorme tormenta invernal que afecta a gran parte de Estados Unidos desde el fin de semana. Al menos el sábado, sobre 2,000 pasajeros se vieron afectados debido a los contratiempos y el domingo sobre 60 vuelos también fueron cancelados. Temperaturas bajo cero se registraron en varias ciudades, principalmente en el norte y este del país, aunque la tormenta se extendía desde Texas hasta el área de Massachusetts.