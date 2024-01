Ponce. Varios jóvenes que están bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) disfrutaron este jueves de una celebración por el Día de Reyes en la que recibieron regalos, pero sobre todo el saludo por parte del entusiasta grupo de voluntarios de la organización sin fines de lucro Island Corps, para dejarles saber que no están olvidados y que son importantes.

La actividad, que se llevó a cabo en la cancha bajo techo del Centro de Tratamiento Social de Ponce, incluyó una divertida presentación del artista “Chicle” que, como parte de sus acrobacias y malabares, y hasta un número en el que termina metido dentro de un globo, transmitió un sinnúmero de mensajes y reflexiones positivas.

PUBLICIDAD

Una celebración similar tendría lugar también en el centro similar que tiene el DCR en Villalba.

El festejo, del que participó activamente el grupo de jóvenes recluidos en el Centro, aunque era alusiva al cercano Día de Reyes, no contó con la presencia de los Magos de Oriente, pero sí llegó Santa Clos para entregar de regalos, tales como juegos de mesa, rompecabezas, peluches, en especial para aquellos jóvenes que son padres, lo que les permitiría tener un obsequio para entregar a su hijo o hija cuando fuera a visitarle.

La organización Island Corps entregó juguetes a los menores transgresores y también para que, aquellos que sean padres, puedan regalar a sus hijos. ( Suministrada )

Para los jóvenes, tal como dejó saber una de las muchachas que está en el Centro, fue otra muestra de que allí están tratando de llevarles por un buen camino.

“Yo pensaba que no lo iba a pasar bien, porque uno estaba aquí. Pero en verdá hicieron muchas actividades. Nos sacaron. En Navidad la pasamos superbién. Ahora nos trajeron esta actividad. Así que no es para quejarse. En verdá que es una institución que me ha abierto las puertas también en muchas cosas”, afirmó sonriente.

“Ellos (los otros jóvenes en el Centro) a veces me dicen: ‘mira, hay una actividad’, y rápido ves la sonrisa de aquí a aquí (un gesto señalando ambos lados del rostro), porque en verdá se pasa superbién. Y hay gente también cuando se van, disfrutan mucho irse, pero se llevan un recuerdo superlindo de aquí”, agregó la chica.

Por su parte, con una evidente emoción, la maestra María de los Ángeles “Lulú” Mayorga, directora ejecutiva de Island Corps, agradeció la oportunidad de, por primera vez, traer esta actividad al Centro, como parte de su “gran recogida de juguetes” que les ha permitido llevar regalos navideños a través de todo Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra.

PUBLICIDAD

“Nosotros queríamos compartir con los niños que, usualmente, en Puerto Rico están olvidados. Nosotros damos servicio a muchos niños por toda la Isla que están olvidados, a hogares, también en las escuelas públicas. Y nos sentimos muy bendecidos de poder estar aquí hoy para compartir con ellos, porque ellos también meritan, ellos son seres humanos, y a veces hay que acordarles que ellos también tienen esa lucecita en su corazón, para que ellos también puedan transformar sus vidas y tomar las decisiones correctas para el futuro”, comentó Mayorga.

Explicó que no se trata solo de “ponerles una fiesta”, sino de que “como voluntarios también poder darle la mano y mirarles a los ojos y decirles: ‘tú vales, tú eres una buena persona’, aunque ellos se sientan ya como malas personas”.

“A veces le dicen a uno algo y uno se acuerda (de eso) por el resto de su vida. Yo creo en mi corazón… que, fielmente, si uno le dice algo a un niño, aunque ellos estén en muy malas condiciones o estén con muchos problemas, si uno le dice: ‘tú eres buena persona, tú tienes una gran luz adentro y eres capaz de más cosas’. Y no es solamente la fiesta, es llevarle compasión a ellos para que ellos también se sientan como seres humanos durante estas fiestas, porque no debe ser fácil estar así durante las Navidades y el Día de Reyes menos”, insistió.

Sixto Marrero Rodríguez, subsecretario del DCR, también celebró haber acogido la propuesta de Island Corps que “vimos como una oportunidad para traerle a los jóvenes de los centros, tanto en el de aquí como el de Villalba, a llevarle algún tipo de agradecimiento, un recordatorio a estos jóvenes, para decirles, aun dentro de su condición, ¡Feliz Navidad, próspero año nuevo!”.

PUBLICIDAD

Explicó que, los jóvenes que están en el Centro de Ponce, que en estos momentos son ocho féminas y 27 varones, entre las edades de 14 y 19 años, “están detenidos por alguna acción disciplinaria o medida de transición o medida que los procuradores hayan impuesto, porque tienen una situación de delincuencia o algo así en ese sentido”. En otras palabras, son jóvenes que están en un proceso ante el procurador de menores, que sería algo equivalente a un adulto que está sumariado a la espera de juicio. En su caso, han sido recluidos por diferentes tipos de faltas (lo que sería equivalente a delitos en adultos).

Con esta actividad, abundó el subsecretario, persiguen “mantener los lazos con la comunidad y estrechar esos lazos a través de este tipo de actividad con ellos, con los jóvenes, con el entorno, con la familia. O sea, decirles, aún dentro de su condición, los tenemos presentes, con sus papás, sus mamás, sus abuelos, y queremos llevarles ese espíritu navideño, de compartir, aún dentro de su condición”.

Añadió que proveer esos obsequios a los jóvenes “les abre el corazón a que estamos conscientes que ustedes existen, que están aquí. Y este pequeño obsequio, por ínfimo que sea, tiene un valor de que nos estamos acordando de ustedes”. Además, como la organización Island Corps recibió muchos regalos de personas, empresas y entidades que se unieron a su campaña de recogido de juguetes, “no tan solo le va a dar un obsequio al joven que tenemos encarcelado, sino que también le van a dar a aquel que tenga hijos, para que cuando vengan a la visita tengan un obsequio para darle a su hijo. O sea, dentro de mi condición, yo puedo darte a ti, hijo o hija, un pequeño obsequio, de que, aún aquí, ¡Feliz Día de Reyes! Y eso es dignidad”.

PUBLICIDAD

“Y ya hemos acordado que es la primera, pero sabemos que no va a ser la última. Y queremos seguir llevando este tipo de alegría, este tipo de compartir y este entorno a las instituciones juveniles, para ayudar y cooperar con los papás, las mamás y la sociedad en la recuperación y rehabilitación de estos jóvenes”, agregó Mayorga.

“Ese es nuestro deseo, poder darles las herramientas necesarias para que se puedan desarrollar como seres humanos y como adultos en el futuro, porque la juventud de hoy en día va a ser el futuro de Puerto Rico. Entonces en eso tenemos que ayudarlos a superar esos retos sociales, económicos y educativos que tienen en estos momentos. Y por eso estamos aquí, buscando alternativas para proveerles a estos jóvenes una nueva oportunidad de vida hacia un futuro mejor”, insistió el subsecretario.