Las lluvias registradas durante el martes ofrecieron un alivio parcial a varios de los principales embalses de Puerto Rico, que en las últimas semanas habían mostrado una tendencia a la baja debido al déficit de lluvia que afecta a distintas regiones de la isla.

De acuerdo con el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), actualizado a las 5:00 a.m. de este miércoles, varios embalses registraron aumentos en su nivel de agua, aunque otros continuaron perdiendo volumen.

Niveles de los embalses 8 de julio de 2026. ( Captura )

Entre los que reflejaron un incremento se encuentran Carraízo, que subió 0.16 metros; Río Blanco, con un aumento de 0.11 metros; Guayo, que ganó 0.08 metros; Fajardo, con 0.07 metros; Patillas, con 0.05 metros; Garzas, con 0.03 metros; La Plata y Carite, ambos con un alza de 0.02 metros; así como Cidra y Caonillas, que aumentaron 0.01 metros cada uno.

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Sin embargo, no todos los sistemas mostraron recuperación. Los embalses de Loco, Dos Bocas, Matrullas, Lucchetti, Cerrillos, Toa Vaca, Guayabal y Guajataca registraron descensos, siendo Loco el que experimentó la mayor reducción, con una baja de 0.18 metros.

A pesar de las fluctuaciones, la mayoría de los principales embalses permanece en nivel de seguridad, mientras que Carraízo y Cidra continúan en nivel de observación, una etapa que requiere vigilancia ante la disminución de sus reservas.

Pausan racionamiento en Río Grande y Canóvanas

Como resultado de las lluvias del martes, la AAA informó que decidió poner en pausa el plan de racionamiento que había anunciado para clientes abastecidos por la planta de filtros Río Grande, la cual suple a sectores de Río Grande y Canóvanas.

La corporación pública explicó que las precipitaciones mejoraron las condiciones del caudal que alimenta el sistema, por lo que el servicio podrá mantenerse de manera normal mientras continúe el monitoreo de los niveles.

No obstante, la AAA reiteró que la situación sigue siendo dinámica y exhortó a los ciudadanos a hacer un uso responsable del agua potable, ya que las condiciones podrían cambiar nuevamente si las lluvias vuelven a disminuir en los próximos días.

Sequía en Puerto Rico

Puerto Rico se encuentra un 82.6 % “anormalmente seco”, una subida de más del 14 % en comparación con la semana pasada, mientras que la sequía moderada aumentó drásticamente también del 23,4 % al 40,8 % en una semana, informó este jueves el Monitor de Sequía de Estados Unidos en su portal.

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73 Fotos El monitor de sequía de Estados Unidos identificó un aumento en el territorio que está falto de agua en Puerto Rico. De 68.24% que había la semana pasada, ahora 82.64% está "anormalmente seco", un 40.85% tiene sequía moderada y 5.89% tiene sequía severa.

“En Puerto Rico, la sequía a corto plazo puede derivar en un mayor desarrollo o expansión de la sequía anormal y en una sequía moderada a severa”, explicó el organismo en su página web.

Indicó que los impactos relacionados con la sequía “afectan a la agricultura, provocando estrés en los cultivos y comenzando a reducir la disponibilidad de agua en algunos municipios”.

Según el organismo, la categoría “anormalmente seco” significa que la nubosidad “está baja”, lo que dificulta las lluvias.

Por su parte, el término “sequía moderada” significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos de nivel.

El Monitor de Sequía informó además de que el porcentaje de sequía severa se mantuvo igual que el reportado la semana pasada, en 5.89.

El término de “sequía severa” significa que la cosecha y los cultivos en las tierras va escaseando y que el Gobierno emite racionamientos de agua debido a la falta de precipitaciones.