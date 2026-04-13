LUMA Energy trabajará hoy, lunes, en sus mejoras planificadas, las cuales provocarán interrupciones en el sistema eléctrico en 10 pueblos de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos incluirán el reemplazo de postes, así como la instalación de aparatos automatizados.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, precisó LUMA.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Hatillo

Manatí

Cidra

Lajas

Cabo Rojo

San Sebastián

Guánica

Aibonito

Canóvanas

Río Grande