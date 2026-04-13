LUMA Energy anuncia interrupciones eléctricas en 10 pueblos por trabajos
Los cortes de luz podrían durar varias horas.
PUBLICIDAD
LUMA Energy trabajará hoy, lunes, en sus mejoras planificadas, las cuales provocarán interrupciones en el sistema eléctrico en 10 pueblos de la Isla.
Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos incluirán el reemplazo de postes, así como la instalación de aparatos automatizados.
En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, precisó LUMA.
Relacionadas
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Hatillo
Manatí
Cidra
Lajas
Cabo Rojo
San Sebastián
Guánica
Aibonito
Canóvanas
Río Grande