LUMA Energy realizará trabajos programados en varios municipios, lo que pudiera provocar interrupciones de energía este miércoles.

Los trabajos incluyen el manejo de vegetación peligrosa, mejoras a los postes y el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.

A continuación, los lugares donde se llevarán a cabo las labores:

Aibonito

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Barriada San Luis, Sinaí 208.

Aguadilla

Trabajos en postes

Urbanización El Prado, calle Ana Acosta #49.

Aguas Buenas

Remoción de vegetación

Escuela Ezequiel Ramos.

Arroyo

Remoción de vegetación

Barrio Yaurel.

Cabo Rojo

Trabajos en postes

Calle Carmen, Boquerón.

Caguas

Trabajos en postes

Barriada Morales.

Sector El Campito.

Urbanización Terralinda, calles Barcelona, Sevilla y Zaragoza.

Camuy

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Calles Ramón Cabán e Infanson, en el pueblo.

Carolina

Trabajos en postes

Villa San Antón.

Urbanización Paseo Alambra.

Urbanización Paseo del Prado.

San Antón.

Barrio Saint Just, carretera PR-848.

Coamo

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Barrio Santa Ana.

Urbanización Hacienda Santa Ana.

Urbanización Los Flamboyanes, incluyendo el grupo G-25.

Barrio Pasto, sector Santa Ana.

Santa Ana, sector Patillas.

Barrio Pasto, Santa Ana, sector Parcelitas.

Pasto, Santa Ana, sector Guábaros.

Barrio Pasto, Santa Ana, sector Quenepo.

Dorado

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Calle José de Diego, barrio Martorell.

Guayama

Remoción de vegetación

Jardines de la Reina, Caminos Blancos.

Gurabo

Trabajos en postes

Carretera PR-9945, barrio Celada.

Celada Centro, sectores Los Chinos Norte y Sur.

Mayagüez

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Calle Liceo.

Calle Manantiales.

Supermercado Napo Vélez, avenida Luis Muñoz Rivera.

Urbanización Quintas de San Francisco.

Barrio Manantiales.

Barrio Quebrada Grande.

Barrio Buena Vista.

Quebradillas

Trabajos en postes

Sector Los Aquinos, carretera PR-453.

Barrio Guajataca.

Vistas del Lago.

Soller.

Barrio Cibao.

San Juan

Remoción de vegetación