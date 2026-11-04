LUMA Energy realizará trabajos programados en varios municipios, lo que pudiera provocar interrupciones de energía este miércoles.

Los trabajos incluyen el manejo de vegetación peligrosa, mejoras a los postes y el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.

A continuación, los lugares donde se llevarán a cabo las labores:

Aibonito

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Barriada San Luis, Sinaí 208.

Aguadilla

Trabajos en postes

  • Urbanización El Prado, calle Ana Acosta #49.

Aguas Buenas

Remoción de vegetación

  • Escuela Ezequiel Ramos.

Arroyo

Remoción de vegetación

  • Barrio Yaurel.

Cabo Rojo

Trabajos en postes

  • Calle Carmen, Boquerón.

Caguas

Trabajos en postes

  • Barriada Morales.
  • Sector El Campito.
  • Urbanización Terralinda, calles Barcelona, Sevilla y Zaragoza.

Camuy

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Calles Ramón Cabán e Infanson, en el pueblo.

Carolina

Trabajos en postes

  • Villa San Antón.
  • Urbanización Paseo Alambra.
  • Urbanización Paseo del Prado.
  • San Antón.
  • Barrio Saint Just, carretera PR-848.

Coamo

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Barrio Santa Ana.
  • Urbanización Hacienda Santa Ana.
  • Urbanización Los Flamboyanes, incluyendo el grupo G-25.
  • Barrio Pasto, sector Santa Ana.
  • Santa Ana, sector Patillas.
  • Barrio Pasto, Santa Ana, sector Parcelitas.
  • Pasto, Santa Ana, sector Guábaros.
  • Barrio Pasto, Santa Ana, sector Quenepo.

Dorado

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

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  • Calle José de Diego, barrio Martorell.

Guayama

Remoción de vegetación

  • Jardines de la Reina, Caminos Blancos.

Gurabo

Trabajos en postes

  • Carretera PR-9945, barrio Celada.
  • Celada Centro, sectores Los Chinos Norte y Sur.

Mayagüez

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Calle Liceo.
  • Calle Manantiales.
  • Supermercado Napo Vélez, avenida Luis Muñoz Rivera.
  • Urbanización Quintas de San Francisco.
  • Barrio Manantiales.
  • Barrio Quebrada Grande.
  • Barrio Buena Vista.

Quebradillas

Trabajos en postes

  • Sector Los Aquinos, carretera PR-453.
  • Barrio Guajataca.
  • Vistas del Lago.
  • Soller.
  • Barrio Cibao.

San Juan

Remoción de vegetación

  • Urbanización El Comandante, calles Nicolás Aguayo, Antonio Arche, Antonio de los Reyes, José Gil de Lamadrid, María Bustamante y Carmen Hernández.