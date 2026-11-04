LUMA realizará trabajos de mantenimiento en 15 municipios
El servicio eléctrico pudiera sufrir interrupciones por las labores.
PUBLICIDAD
LUMA Energy realizará trabajos programados en varios municipios, lo que pudiera provocar interrupciones de energía este miércoles.
Los trabajos incluyen el manejo de vegetación peligrosa, mejoras a los postes y el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.
A continuación, los lugares donde se llevarán a cabo las labores:
Aibonito
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Barriada San Luis, Sinaí 208.
Aguadilla
Trabajos en postes
- Urbanización El Prado, calle Ana Acosta #49.
Aguas Buenas
Remoción de vegetación
- Escuela Ezequiel Ramos.
Arroyo
Remoción de vegetación
- Barrio Yaurel.
Cabo Rojo
Trabajos en postes
- Calle Carmen, Boquerón.
Caguas
Trabajos en postes
- Barriada Morales.
- Sector El Campito.
- Urbanización Terralinda, calles Barcelona, Sevilla y Zaragoza.
Camuy
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Calles Ramón Cabán e Infanson, en el pueblo.
Carolina
Trabajos en postes
- Villa San Antón.
- Urbanización Paseo Alambra.
- Urbanización Paseo del Prado.
- San Antón.
- Barrio Saint Just, carretera PR-848.
Coamo
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Barrio Santa Ana.
- Urbanización Hacienda Santa Ana.
- Urbanización Los Flamboyanes, incluyendo el grupo G-25.
- Barrio Pasto, sector Santa Ana.
- Santa Ana, sector Patillas.
- Barrio Pasto, Santa Ana, sector Parcelitas.
- Pasto, Santa Ana, sector Guábaros.
- Barrio Pasto, Santa Ana, sector Quenepo.
Dorado
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Relacionadas
- Calle José de Diego, barrio Martorell.
Guayama
Remoción de vegetación
- Jardines de la Reina, Caminos Blancos.
Gurabo
Trabajos en postes
- Carretera PR-9945, barrio Celada.
- Celada Centro, sectores Los Chinos Norte y Sur.
Mayagüez
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Calle Liceo.
- Calle Manantiales.
- Supermercado Napo Vélez, avenida Luis Muñoz Rivera.
- Urbanización Quintas de San Francisco.
- Barrio Manantiales.
- Barrio Quebrada Grande.
- Barrio Buena Vista.
Quebradillas
Trabajos en postes
- Sector Los Aquinos, carretera PR-453.
- Barrio Guajataca.
- Vistas del Lago.
- Soller.
- Barrio Cibao.
San Juan
Remoción de vegetación
- Urbanización El Comandante, calles Nicolás Aguayo, Antonio Arche, Antonio de los Reyes, José Gil de Lamadrid, María Bustamante y Carmen Hernández.