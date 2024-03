Tommy Villarreal, maestro de bellas artes en la NW Bilingual Academy en Vega Alta, percibió desánimo en su salón.

En lugar de ignorarlo o consumirse en su propio desaliento, pues él también había pasado por “un mal rato”, optó por hacerse “vulnerable” y regalarle “amor” a sus estudiantes. ¿Cómo? A través de un abrazo.

“Ok, mis amores. ¿Quién quiere un abrazo? Yo necesito uno”, le cuestionó Villarreal a sus alumnos.

Tras documentar el simple acto en su cuenta de Tiktok y YouTube, conmovió a cientos de personas, ya que el vídeo se viralizó.

“Cuando entré al salón ese día por la tarde, yo sentí que alguien necesitaba un abrazo, pues lo sentí en el ambiente. Me puse vulnerable... yo también necesitaba un abrazo. Pasé un mal rato una hora anterior, y dije ‘necesito un abrazo. ¿Quién me quiere abrazar?’ Eso fue lo que dije para poder romper el hielo y ya ustedes vieron la reacción de los muchachos”, rememoró en el programa televisivo de “Hoy Día PR” (Telemundo).

A Villarreal lo han elogiado por su acto ameno. Empero, él reiteró que es algo que hacen todos los maestros de Puerto Rico, aunque no queden grabados.

“Son cosas que hacemos los maestros. Yo diría que todos los maestros hacemos eso en Puerto Rico, lo que pasa es que no se graba, no se documenta”, aseguró.

Tanto ha sido el impacto positivo que ha generado su vídeo, que varias personas le han enviado mensajes y le han llamado para pedir abrazos, admitiendo que les hace falta ese contacto físico por parte de familiares.

“Lo extraño de todo esto es que la gente me ha estado texteando o llamando pidiendo abrazos. Entonces, me he quedado como en ‘shock’, porque vemos que hay una parte emocional de nosotros en Puerto Rico que necesita esa ternura”, indicó al espacio televisivo al que adelantó que planifica organizar un evento para “abrazar a la gente”.

“Como puse en el vídeo, yo biológicamente no pude tener hijos, pero cuando yo conozco a Susi (su esposa), Susi tenía (un hijo) y ahora me dice papá, y se lo criamos. Entonces, para mí, (mis estudiantes) son mis hijos”, agregó al indicar que este vídeo es solo uno de los muchos en los que documenta sus “aventuras como maestro de bellas artes”.

“Lo más importante es dar amor”, recalcó.