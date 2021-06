Manifestantes llegaron esta mañana al edificio donde ubican las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal para exigir la cancelación del contrato de LUMA Energy y se devuelva la operación de la red a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Desde las oficinas de la Junta deControl Fiscal en Hato Rey Posted by Jornada: Se acabaron las Promesas on Monday, June 7, 2021

“Por los pasados años, grupos de todo tipo le han pedido al gobierno que detenga esta transacción por ser mala para los abonados, mala para el comercio, mala para nuestra economía y mala para el futuro de nuestro pueblo. A pesar de la amplia oposición a este contrato y a la privatización de la AEE, el gobierno ha insistido en este proceso”, explicó el grupo Jornada: Se acabaron las Promesas en declaraciones escritas.

“La AEE necesita cambios profundos que mejoren el servicio a la ciudadanía, pero la privatización no es la solución. No solo porque esta privatización limita la injerencia del pueblo en la toma de decisiones sobre un servicio de primera necesidad, sino porque también le entrega el control de esta a un grupo de inexpertos que no han parado de improvisar desde el primer momento”, agregó el grupo.

Las oficinas de la Junta se encuentran en el edificio World Plaza, en Hato Rey.

Mientras, otra protesta se llevaba a cabo en el elevado de la intersección de la calle José De Diego con la marginal Román Baldorioty de Castro, en Santurce, según informó la Policía de Puerto Rico.

En el lugar habían unas 10 personas para expresar su oposición a la privatización de la Autoridad de Carreteras.

La manifestación transcurría en orden.