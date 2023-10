A partir de este domingo 8 de octubre de 2023, la empresa Puerto Rico Ferry implementará una nueva política de transferencia de boletos que permitirá a los pasajeros acceder aquellos no utilizados para los viajes entre Ceiba y las islas municipios de Vieques y Culebra que estaban previamente agotados. Así lo anunciaron hoy la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, y el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez Agosto.

“Una de nuestras prioridades desde que comenzamos nuestra administración es proveer a los residentes de Vieques y Culebra y sus visitantes un servicio de transportación de excelencia, seguro y confiable. Con esta nueva flexibilidad en la transferencia de boletos permitirá maximizar cada viaje de las embarcaciones que ofrecen servicios entre Ceiba y las islas municipios”, indicó la secretaria del DTOP mediante declaraciones escritas.

Por su parte, el director ejecutivo de ATI explicó que “con esta nueva política, todos los titulares de boletos pueden transferirlos hasta cuatro horas antes de la salida programada y solo podrán transferirse una vez. Cualquier persona que no transfiera sus boletos en el tiempo establecido y no lo utilice, no recibirá reembolso, según la nueva reglamentación”.

Mientras que el alcalde de Culebra, Edilberto Romero Llovet, expresó que “estamos complacidos con la nueva flexibilidad para el manejo de los boletos lo que redundará en beneficio de los residentes de nuestro Municipio. Este es el resultado de nuestra comunicación directa con la secretaria del DTOP”.

De igual forma, el alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino Acevedo, manifestó que “esta nueva política que permite la transferencia de boletos fomenta que el servicio de transportación sea uno más funcional y permitirá a que no hayan espacios vacíos, tanto en la embarcación de pasajeros y carga. Esperamos que este nuevo cambio pueda atender las necesidades de los viequenses. Continuaremos trabajando de la mano del equipo de trabajo del señor gobernador Pedro Pierluisi para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes y ofrecer una mejor experiencia al visitante”.

El operador del sistema de transporte marítimo de la ATI, Puerto Rico Ferry, continúa registrando un número récord de pasajeros y con una puntualidad excelente, lo que resulta muy funcional para los residentes de las islas y los turistas que utilizan el servicio.

Los pasajeros pueden comprar y transferir sus boletos en línea, entrando a www.puertoricoferry.com, en las boleterías o en la aplicación City Experiences.