Con el propósito de apoyar a las personas en su búsqueda de trabajo y fortalecer el desarrollo de la fuerza laboral, la Alianza Municipal de Servicios Integrados, Inc. (AMSI), llevará a cabo la Gran Feria de Empleos este jueves, 26 de marzo, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en el Salón Carmita Jiménez del Centro de Bellas Artes de Caguas.

Durante la actividad, los asistentes tendrán acceso a empresas que estarán reclutando para cubrir vacantes en diversos sectores.

De igual forma, los participantes recibirán servicios diseñados para facilitar su integración al mercado laboral. Entre estos se incluyen: asistencia en la búsqueda de empleo, preparación de resumé, orientación sobre técnicas de entrevistas, alternativas de carreras educativas y un centro de recursos con información actualizada sobre el mercado laboral.

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El administrador ejecutivo de la AMSI, Dr. Joaquín Santiago Santos, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para conectar a los ciudadanos con oportunidades reales de empleo.

“Nuestra misión es facilitar las herramientas necesarias para que cada ciudadano pueda alcanzar su máximo potencial profesional. Esta feria no es solo un espacio de reclutamiento, sino una plataforma de transformación donde brindamos el acompañamiento estratégico que el talento local necesita para integrarse con éxito al mercado laboral actual”, expresó Santiago Santos.

Además, el evento contará con un espacio de animación y motivación a cargo de Veronique Abreu y Shanira Blanco, quienes ofrecerán mensajes de inspiración para las personas que buscan nuevas oportunidades profesionales.

Las personas interesadas también podrán solicitar apoyo de transportación para asistir al evento comunicándose al 787-961-6457.