LUMA Energy realizará este jueves trabajos de mantenimiento y mejoras al sistema eléctrico en seis municipios de Puerto Rico, que incluyen reparación de líneas y equipos, remoción de vegetación peligrosa y labores para aumentar la resiliencia de los postes.

Las labores se llevarán a cabo en Aguas Buenas, Aguada, Aibonito, Arroyo, Bayamón, Caguas, Camuy, Carolina, Cayey, Guayama, Guaynabo, Lajas, Ponce, Río Grande, San Juan, Toa Alta y Vega Baja, según el itinerario divulgado por la empresa.

  • Aguas Buenas

Nueva construcción: Sector Pajillas.

  • Aguada

Trabajos en postes: Carretera 442, km 1.0, intersección con el barrio Espinal.

  • Aibonito

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Barriada San Luis, calle Palestina.

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  • Arroyo

Remueve vegetación: Barrios Jacanas y Antigua, final del sector Rincón.

  • Bayamón

Restauración y modernización de subestaciones: Escuela Diego Torres Vargas, Hospital Regional Ruiz Arnau, urbanizaciones Industrial Minillas, Lomas Verdes 1, 2 y 3, Santa Juanita 3, 4, 7, 8 y 9, Santa Juanita Apartments, Valle Bello Chalets y Vista Bella; compañía Casa Comerío (salón de actividades); comunidad Juan Sánchez; escuelas Ángel Millán Huertas y José Andino Amezquita; sector Santa Juanita.

  • Caguas

Trabajos en postes: Barriada Morales, calles B, C, F, D y L.

  • Camuy

Nueva construcción: Urbanización El Maestro, barrio Puente.

  • Carolina

Trabajos en postes: Urbanizaciones Villa San Antón y Villa San Carlos.

  • Cayey

Nueva construcción: Calle Preciosa y urbanización Mansiones de Monte Verde.

  • Guayama

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: JF Montalvo, dealer Autos Vegas, carretera PR-1, barrio Melania, y urbanización Hacienda Los Recreos.

  • Guaynabo

Remueve vegetación: Sector Las Parcelas, carretera 834, barrio Hato Nuevo.

  • Lajas

Trabajos en postes: Barrio Sabana Yeguas.

  • Ponce

Remueve vegetación: Parcelas Marueños, sector Los Narváez, Las Jaguas y camino El Pecho.

  • Río Grande

Trabajos en postes: Urbanizaciones Río Grande Estates (calle 9, avenida de la Monarquía y calles 31, 32 y 33) y Río Grande Estates III.

  • San Juan

Remueve vegetación: Urbanización Villas de Cupey, calles Zenobia, Menfias, Eternidades y Platero.

Conexión y desconexión de cliente soterrado: Urbanización Residencie, sector Quebrada Arenas, carretera 842.

Trabajos en postes: Urbanización Hill Side, Colegio Mizpa, condominio Alto Monte, condominio Cametot, carretera 199 y carretera 842 en Caimito.

  • Toa Alta

Remueve vegetación: Barrio Quebrada Cruz, repartos Mariela y Marianela, y carretera PR-165 (Plaza Aquarium Mall).

  • Vega Baja

Nueva construcción: Avenida Las Flores, barrio Cabo Caribe, urbanizaciones Monte Carlo (incluida Base 4) y Villa del Rosario; residencial Enrique Catoni; escuela 9002-03 José G. Padilla; Escuela de Bellas Artes; kiosco #9 del Centro Cultural; urbanización Villa Real y escuela San Vicente.