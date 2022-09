El gobernador Pedro Pierluisi calificó esta mañana de “distracciones” los continuos reclamos para que se cancele el contrato de LUMA Energy como operador de los componentes de transmisión y distribución del sistema eléctrico de la Isla, así como los llamados a que se destituya a Fermín Fontanés como director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), entidad gubernamental que se suponía debía estar supervisando la ejecución del contrato con LUMA.

Sobre el contrato de LUMA, Pierluisi reiteró sus planteamientos anteriores de que ambas partes, LUMA y el gobierno, “tienen que cumplir el contrato”.

PUBLICIDAD

“Tenemos que estar fiscalizando a LUMA, todos. (El contrato) es parte de una transformación que requirió la Ley de Transformación Energética. Eso fue objeto de un proceso competitivo. Había otro postor que quería que hubiera un aumento en la tarifa, y por eso en gran medida se descartó. Ahora lo que hay que hacer es fiscalizar el cumplimiento con el contrato. Y eso es lo que todos tienen que hacer”, sostuvo el gobernador, en breves declaraciones ofrecidas durante su visita a una feria de servicios gubernamentales que se llevó a cabo en Dorado.

“En cuanto a destituciones, eso son distracciones, yo no me voy a distraer. Mi contestación es que no nos distraigamos. Lo importante es que todos fiscalicen. Y cuando digo todos, es todos, el Negociado de Energía, la Autoridad de Alianza Público-Privadas, la propia Fortaleza, Autoridad de Energía Eléctrica, los alcaldes y alcaldesas. Todos tenemos que fiscalizar y lo estamos haciendo”, aseveró.

El gobernador declino a ofrecer una opinión sobre la ejecutoria de Fontanés al frente de la AAPP, comentando que “no es cuestión de estar complacido (con su trabajo). Él tiene una responsabilidad, muy grande. Él es el que ha encaminado las alianzas público privadas que tenemos, incluyendo la del servicio de transportación a las islas de Vieques y Culebra que es claramente exitosa, e incluyendo la de LUMA, que ahora mismo está en periodo de probatoria y lo que tenemos que hacer es fiscalizar a LUMA”

Sobre la posibilidad de poner a LUMA bajo una sindicatura, reiteró que se trataba de “distracciones”.

PUBLICIDAD

“Aquí lo que pasa es que están disparando de la baqueta, sin ningún tipo de información. Es una improvisación total. Aquí hay que enfocarse en que se cumpla con ese contrato, en que el servicio esté estable, que no haya mayores interrupciones, y que la duración de las interrupciones sea menor. Lo demás son distracciones”, reiteró el gobernador.

Cuestionado sobre el más reciente apagón de gran envergadura, ocurrido en horas de la madrugada de este miércoles, cuando decenas de municipios se quedaron sin energía eléctrica, el gobernador sostuvo que “lo que tenemos hoy es que dos unidades, una en AES, y una en Costa Sur, no están en funciones”. “La de Costa Sur, la información que me da el director ejecutivo (de la AEE, ingeniero Josué Colón) es que para mediodía ya debe estar en operación. La de AES va a tomar varios días para que regrese al sistema. Mientras tanto, pues se está atendiendo la demanda. Yo miré ahora mismo, y tenemos 13,000 abonados sin servicio, la mayor cantidad de ellos es por reparaciones que se están haciendo en el área oeste. Que es que básicamente se interrumpe el servicio a propósito para poder hacer reparaciones”, agregó Pierluisi.

Cuestionado sobre declaraciones del director de la AEE, respecto a que las averías en el sistema de transmisión y distribución han provocado problemas también en las plantas generadoras, respondió que “la información que me llega hoy es que estas unidas, las fallas no tienen nada que ver con apagones o cambios de voltaje. Es más bien pues fallas en las unidades”.

PUBLICIDAD

“Hay que recordar que son también, en el caso de Costa Sur, es una planta que se construyó hace décadas atrás. Se ha ido mejorando con el tiempo. En el caso de AES pues también tienes una planta que ya tiene más de 20 años en operación”, añadió.

Por último, sobre las vistas sobre la situación de la reconstrucción de Puerto Rico que se llevarán a cabo próximamente en el Congreso federal, en las que se espera que se discuta también el tema de la crisis del sistema eléctrico, el gobernador indicó que espera recibir una evaluación positiva.

“Yo estoy seguro que sí. Porque si comparan con otras jurisdicciones, por ejemplo, Nueva Orleans luego de Katrina, nosotros estamos adelantando más que lo que se vio en Nueva Orleans y en otras áreas de Estados Unidos”, indicó Pierluisi. “El desarrollo de estos proyectos es similar, los primeros años son de emergencia, son para reparar, pero no necesariamente para mejorar. Y luego viene la obra permanente que es lo que ha ocurrido aquí”.

Agregó que aprovecharía las vistsa para dejar saber su agradecimiento a la gestión del presidente Joe Biden hacia Puerto Rico.

“La administración del presidente Biden ha sido una bendición para nosotros, y yo lo voy a decir en esas vistas. Sé que caerá bien en las filas demócratas y en las filas republicanas probablemente no caiga bien. Pero yo tengo que decirlo porque la administración de Biden ha estado respondiendo a nuestros llamados de forma bien positiva y asertiva”, afirmó Pierluisi.