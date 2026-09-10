La alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, presentó este jueves un nuevo programa municipal dirigido al bienestar de las personas de edad avanzada.

El programa Ponce Cuida a sus Grandes se enmarca en la visión internacional de la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030), declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para optimizar oportunidades de salud física, mental e independiente a lo largo de la vida. Asimismo, se alinea también al programa municipal “TODO PONCE JUEGA, es para todos”.

Según se dio a conocer, un componente central del nuevo programa será el “Circuito de Bienestar: Los Grandes de Ponce”, que fue descrito como un plan de acción que combina actividad física adaptada y servicios educativos en salud directamente en las facilidades comunales de los barrios. En su fase inicial, se espera que impacte directamente a más de 23,335 adultos mayores en los barrios de Sabanetas, San Antón, Canas Urbano, Canas, Playa y Machuelo Arriba.

PUBLICIDAD

“Nuestros adultos mayores son una prioridad fundamental para Ponce. Luego de un exhaustivo análisis poblacional de nuestra ciudad, el envejecimiento saludable se convirtió de forma inmediata en el eje de nuestra agenda de gobierno. Con ‘Ponce Cuida a sus Grandes’ y el ‘Circuito de Bienestar’, no solo llevamos actividades de zumba, Tai-Chi y circuitos de ejercicios a sus comunidades, sino que integramos al Departamento de Salud Municipal para la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Queremos una ciudad viva, sensible y verdaderamente inclusiva, donde nuestros Grandes mantengan su independencia, vitalidad e interacción comunitaria”, expresó Sifre.

El plan incluye además la capacitación de líderes comunitarios en temas de salud y bienestar, garantizando un enfoque participativo con el apoyo de las familias y la comunidad.

Esta iniciativa, aseguró la alcaldesa, responde de manera innovadora al acelerado crecimiento demográfico de la población de adultos mayores en Ponce, la cual alcanzó las 41,966 personas, según datos del 2023.

El Municipio de Ponce invita a todos los adultos mayores, así como a sus familiares y vecinos, a unirse a estas actividades diseñadas para fortalecer la salud física, emocional y social de nuestras comunidades.

A continuación, el itinerario de servicios y clases gratuitas, según ha sido coordinado con los líderes comunitarios:

Lunes:

Urb. Villa Flores (Bo. Sabanetas): Centro Comunal y Gazebo | Zumba y Circuito | 8:00 a.m. – 9:30 a.m.

Urb. Constancia (Bo. San Antón): Centro Comunal | Zumba y Circuito | 5:30 p.m. – 6:30 p.m.

Urb. Starlight (Bo. San Antón): Fuera del Centro Comunal | Zumba y Circuito | 5:30 p.m. – 6:30 p.m.

Martes:

Parque Charles H. Terry (Bo. Canas Urbano): Zumba y Circuito (8:00 a.m. – 9:00 a.m.) | Tai-Chi (5:00 p.m. – 6:00 p.m.)

Quebrada del Agua (Bo. Canas): Centro Comunal | Zumba y Circuito | 5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Perla del Sur (Bo. Canas Urbano): Centro Comunal | Zumba y Circuito | 5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Miércoles:

Urb. Villa Flores (Bo. Sabanetas): Centro Comunal y Gazebo | Zumba y Circuito | 8:00 a.m. – 9:30 a.m.

Sector Tiburones (Bo. Sabanetas): Cancha Bajo Techo | Zumba y Circuito | 5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Jaime L. Drew (Bo. Canas): Centro Comunal | Zumba y Circuito | 5:30 p.m. – 6:30 p.m.

Jueves:

Parque Charles H. Terry (Bo. Canas Urbano): Zumba y Circuito | 8:00 a.m. – 9:00 a.m.

Sector Amalia Marín (Bo. Playa): Centro Comunal | Zumba y Circuito | 5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Urb. Las Delicias (Bo. Canas): Centro Comunal | Zumba y Circuito | 5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Viernes: