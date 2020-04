La presidenta del Banco de Alimentos, Denise Santos, exhortó hoy al gobierno a abrir los comedores escolares para atender a la población en Puerto Rico que pasa hambre.

En declaraciones a WKAQ 580 AM, Santos dijo que en Puerto Rico hay una crisis alimentaria “brutal” y recordó que hay familias que llevan semanas sin recibir un sueldo, muchas no reciben al momento ayudas del gobierno, y esas ayudas no son suficientes ante el costo de vida de la actualidad.

“Definitivamente (deben reabrir los comedores escolares). Vamos dejar de hablar de comedores escolares y decir cocinas escolares, existen las facilidades, la infraestructura. Si se sanitizan, se limpian las cocinas y se le dan a los empleados los equipos que necesitan, se puede llegar a las familias que necesitan sin subir los elementos de contagio”, dijo Santos.

¿Cuántas libras de comida han sido donadas por parte del Departamento de Educación?

El Banco de Alimentos es una de las primeras entidades en recibir parte de la comida que tenía almacenada el Departamento de Educación para sus comedores, que están cerrados al igual que los planteles desde el 15 de marzo, con las medidas del gobierno en contra de la pandemia del COVID-19, conocido como coronavirus.

Santos dijo que los comedores escolares permiten que los niños del sistema público de enseñanza reciban dos comidas calientes al día (desayuno y almuerzo).

El secretario de Educación y la gobernadora han reafirmado recientemente que lo correcto es mantener los comedores cerrados ante la pandemia. La postura tiene el apoyo del gremio de los empleados de comedores escolares, pero hay grupos como el Colegio de Abogados y la Federación de Alcaldes que piden la reapertura de estas instalaciones para alimentar a las comunidades aledañas.

Santos se expresó agradecida por las cientos de miles de libras de alimentos que ha recibido de Educación, y dijo que le permite dijo que “nos permite alimentar por una semana a toda la población que atienden”.

Pero también aclaró que “necesitaríamos 39.6 millones de alimentos para cumplir con las necesidades de la población”.

“Es una cantidad ínfima por la demanda y necesidad que tiene el país por alimentos en este momento”, agregó. “(Necesitan) 1.3 millones de libras de alimentos para atender diariamente a 600,000 personas, y esta cantidad entiendo es subestimada”.

“Tratamos de llegar a cuantas personas sea posible pero la demanda es tan grande que no damos abasto… no podemos llegar a todas las personas necesitadas en el país".

Al igual que han expresado otras figuras entre ellas el chef Ivan Clemente anoche en el programa Jugando Pelota Dura, Santos enfatizó que en Puerto Rico hay mucha gente que pasa hambre.

“Aquí hay gente pasando hambre. Si cogemos la población de la niñez en Puerto Rico, 6 de cada 10 niños viven debajo del nivel de la pobreza… los cupones de alimentos no son suficiente para las familias. La gente piensa que son holgazanes que no trabajen, si tú ves lo que reciben con el costo de alimentos, con el aumento de costo de vida, no hay manera de que las personas vivan con lo que reciben de PAN”, dijo Santos.

“Hay que salir de los expresos de Mayagüez a Ponce… para darse cuenta de la pobreza real que existe en el país. Puerto Rico siempre ha sido un país pobre que depende las ayudas federales para cubrir sus necesidades básicas. Hemos estado siete semanas (sin trabajo), muchas familias no han recibido ninguna ayuda, en casas donde hay tres y cuatro muchachos, hay una unión de elementos que está contribuyendo a crear una crisis alimentaria”, sostuvo.