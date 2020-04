El presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina Rodríguez, anunció hoy mediante comunicado de prensa que los alcaldes miembros de ese cuerpo aprobaron una moción para solicitar la apertura de los comedores escolares a la gobernadora Wanda Vázquez.

El objetivo es proveer alimentos para poblaciones vulnerables y desempleados afectados por la pandemia COVID-19, según el comunicado.

"Creemos firmemente que a pesar de los esfuerzos que cada municipio a implementado para ayudar a los ciudadanos, hay mucho más que podemos hacer por los hogares que han dejado de recibir ingresos durante este período", expresó Molina Rodríguez.

"Por ello solicitamos a la gobernadora que abra comedores escolares a través de la Isla para servir alimento a quienes lo necesitan", agregó.

El alcalde de Arecibo afirmó que los municipios están dispuestos a participar en un esfuerzo de coordinación con el estado, para garantizar las mayores medidas de salubridad y para divulgar información sobre los procesos para proveer alimentos a las familias y ciudadanos en necesidad.

De otra parte el vicepresidente de la Federación, Noé Marcano, dijo que espera que la Gobernadora acoja la petición de la matrícula de alcaldes ya que en todos los municipios hay muchos jóvenes, niños, envejecientes y deambulantes que necesitan que ese servicio llegue a sus comunidades.

Explicó Molina Rodríguez que la comida caliente podría distribuirse bajo horario determinado y mediante un procedimiento "carry-out", en el que el ciudadano se lleva el plato a su hogar.

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez dijo por su parte que, “Nuestros niños no tienen por qué sufrir en esta cuarentena. Todos sabemos que para muchos niños, las únicas comidas que recibían al día eran las que se le brindaban en las escuelas. Ya ha pasado más de un mes en el que muchas familias no han generado ingresos. Los que somos padres sabemos que el gasto mayor de una familia es la alimentación. La situación se complica para muchas familias. Yo creo que hay que buscar la manera de cumplir con esa necesidad. Por lo que favorezco que se abran los comedores escolares. Los gobiernos no podemos resolverlo todo, pero podemos ayudar en algo a aliviar la carga de nuestra gente”.