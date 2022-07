La seguridad en las escuelas ante posibles amenazas de tiradores activos fue el tema de discusión ayer, martes, entre el presidente nacional de la Liga de ciudadanos latinoamericanos unidos (LULAC, en inglés), Domingo García, y el gobernador, Pedro Pierluisi.

La conversación surgió a raíz de la masacre ocurrida en mayo en la escuela elemental Robb en Uvalde, Texas, que cobró la vida de 19 estudiantes y dos docentes, crisis que se exacerbó por la respuesta tardía de la Policía, según han revelado informes investigativos del suceso.

“Hay un problema bastante fuerte por todas las escuelas de Estados Unidos y de Puerto Rico. La masacre que pasó en Uvalde es algo que se podía prevenir y eso es lo que estamos hablando”, destacó García en conferencia de prensa.

En la discusión con el Primer Ejecutivo, García sugirió que se soliciten más fondos federales específicamente para adquirir cámaras de seguridad que se instalen en todas las escuelas y que, además, se rehabilite completamente el sistema de energía eléctrica para que estas cámaras estén en su óptimo funcionamiento.

“Yo estuve aquí dos semanas después (del paso del huracán) María (2017). Sabemos que no había luz hasta dos meses en ciertas partes de Puerto Rico. Necesitamos más fondos para mejorar la infraestructura de electricidad aquí en Puerto Rico”, manifestó a Primera Hora.

Al ser cuestionado sobre por qué el colectivo le ha dado prioridad para la instalación de cámaras de seguridad en lugar de buscar la rehabilitación de la infraestructura de los planteles escolares -pues muchos arrastran daños graves tras el paso del fenómeno y los sismos del 2020-, García aludió a la gran cantidad de armas ilegales entre la población puertorriqueña que podrían infiltrarse en las escuelas.

“Esta mañana escuché que el FBI arrestó un bonche de pandilleros. Te apuesto a que muchos de ellos tenían armas militares, armas como AR-15 o AK-47 y entran esas armas ilegalmente. La única manera de evitar (masacres en las escuelas) es evitar la venta ilegal (de las armas)”, respondió.

A través de los años, las autoridades locales han intervenido con menores que presuntamente han amenazado con disparar en sus escuelas, por lo que ningún evento con un tirador activo se ha materializado en escuelas del país.

En el 2018, poco después de la mortal balacera en la escuela superior de Parkland, Florida, que cobró la vida de 14 estudiantes y tres adultos, la Policía de Puerto Rico detuvo a un estudiante que utilizó las redes sociales y aplicaciones de mensajería para amenazar a sus compañeros de clase. Al visitar la residencia del menor, incautó armas que poseía un pariente de manera legal.

Más recientemente, las autoridades le radicaron una falta contra un menor quien aludió a la masacre ocurrida en Texas cuando una guardia de seguridad le prohibió la entrada a la escuela superior Asunción Rodríguez Salas, en Guayanilla, por no vestir el uniforme escolar.

Por su parte, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, ha reconocido que en la Isla no existe una problemática igual que en los Estados Unidos de amenazas de armas, sino que los problemas locales difieren, como la falta de materiales y estructuras en pobres condiciones. No obstante, no descartó que los guardias de seguridad puedan ser entrenados para enfrentar cualquier amenaza.

Aunque en Puerto Rico la realidad es distinta, en el 2022 han ocurrido alrededor de 155 incidentes en escuelas de Estados Unidos que involucraron a un tirador activo, reportó el Centro para la Defensa y Seguridad Nacional (CHDS, en inglés). No todos los incidentes fueron mortales, especifica el informe.

“Actualmente, hay una crisis de violencia y hay una crisis acerca del uso de armas. Por ejemplo, yo vengo de Texas, vengo de Dallas, Texas, y necesito licencia para manejar un carro, pero para tener un AR-15 o un AK-45 no necesito licencia. Nadie chequea. Puedo traer un arma en público y es totalmente legal en Texas y eso es algo que se tiene que cambiar y vamos a trabajar con los actores, los profesores, con el departamento de policías y dar el punto en adelante para la seguridad”, comentó García.