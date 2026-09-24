“Lo único constante es el cambio”.

No podríamos precisar con exactitud cuándo escuchamos esta frase por primera vez, pero nos atreveríamos a decir que fue hace más de 25 años en la redacción de Primera Hora.

Hablábamos de la evolución que surgía en la manera de llevar la información a las audiencias, sus necesidades, las herramientas que iban emergiendo y cómo nos íbamos acoplando a ellas.

La introducción del periódico Primera Hora a las plataformas digitales ya era una realidad y los lectores, ustedes, nos permitieron llegar a sus entornos de una manera distinta y más cercana. De ahí en adelante no hubo vuelta atrás.

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Tras esta edición conmemorativa del 24 de septiembre, comenzamos una nueva etapa volcada en continuar informando, entreteniendo y educando a través de la web, nuestra aplicación y redes sociales.

Pero repasemos rápidamente qué ha ocurrido en este tiempo…

El inicio

Las páginas impresas de nuestro diario vieron la luz el 17 de noviembre de 1997 luego de que se realizara una consulta que reveló que, en aquel entonces, en Puerto Rico había casi un millón de personas que no leían periódicos.

Las razones eran diversas, pero en lo que sí coincidían los entrevistados era que querían estar enterados de lo que pasaba en su pueblo, en su Isla y en el resto del mundo.

Con estos datos, la receta era clara: informar de manera distinta, con un vocabulario sencillo… que nos pudiera entender perfectamente tanto un niño de 10 años como una persona de 80. Era escribir corto, al punto y “hablando como tú”.

La aceptación fue inmediata y el reto todavía mayor.

La operación era muy demandante que no solo incluía editores y periodistas, también sumaba vendedores, personal especializado para la impresión (producción) de las páginas y la repartición de las “pacas” del diario a nivel Isla (circulación) para que llegara a los comercios y semáforos de madrugada.

La ruta trazada hizo obligatorio lanzar nuestra página web y adentrarnos en la llamada “convergencia”. Poco a poco se idearon proyectos pensados solo en digital, se actualizaron plataformas y se adoptó la tecnología como una herramienta vital para informar.

La penetración del Internet en la Isla pavimentó el camino para lograr más cercanía con la audiencia y las redes sociales se sumaron como carriles en esta inmensa autopista para llegar a los lectores.

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De esta manera nos dimos cuenta hace muchos años que ya no teníamos una “hora” de cierre para el impreso, pues nuestro “deadline” es cada hora y cada minuto del día con la cantidad de información relevante que se produce para tenerla disponible de inmediato.

El dinamismo de nuestros recursos y la agilidad desarrollada son y serán siempre nuestras mejores herramientas para continuar junto a ustedes, ahora exclusivamente, desde primerahora.com

Así que si tienes este ejemplar en tus manos, consérvalo para que tengas un pedacito de nuestra historia, la última edición impresa de Primera Hora, pues desde mañana una nueva página comienza.

¡Nos vemos en la web!