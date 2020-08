La revista científica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) desplegó en su portada un estudio realizado por un grupo de científicos -varios de ellos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico- comandado por el profesor e investigador doctor Riccardo Papa sobre el tema “Divergence of chemosensing during the early stages of speciation”, informó el reciento mediante comunicado de prensa.

Este estudio -posible gracias a una aportación de $150,000 del Advanced Research Grant del Programa de Subvenciones del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR) y una cofinanciación de la National Science Foundation (NSF)- es producto de un gran trabajo en equipo entre los miembros del laboratorio de Papa, investigador y profesor del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

El grupo del doctor Papa exploró la percepción química del tejido sensorial (antenas, boca y patas) entre dos especies de mariposas divergentes. Entre sus resultados, los científicos de la UPR-RP descubren que las diferencias en lo que pueden oler estas especies de mariposas pueden tener consecuencias en su evolución. Significativamente, el grupo del Dr. Papa identifica barreras de detección química con consecuencias de impacto, específicamente para la elección del compañero y de la planta huésped.

La publicación fue seleccionada para la portada de la prestigiosa revista PNAS por su gran contribución científica en el interesante tema de comunicación animal, según se indicó.

Para el doctor Luis A. Ferrao, rector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, “la prominencia con la que se despliega este estudio en una publicación tan prestigiosa como la de PNAS es un testimonio categórico de la calidad de los investigadores de nuestro Recinto”. “Al Dr. Riccardo Papa y su equipo de colaboradores -añade- nuestras más cálidas felicitaciones por ser, con su trabajo y dedicación, un fiel ejemplo del ADN que corre por nuestro campus”.

Por su parte, Andreica Maldonado, directora del Programa de Subvenciones del FCTIPR expresó: “Nuestra misión en el Fideicomiso es avanzar la ciencia en Puerto Rico; y proveer apoyo a los científicos con proyectos prometedores. El Dr. Papa estudia, con métodos noveles, las mariposas en Puerto Rico, permitiendo así conocer de manera más profunda el conocimiento de las bases genéticas y químicas de las interacciones planta-insecto”.