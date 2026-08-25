Un grupo de padres y dirigentes del Club de Baloncesto Cardenales Fairview reclamaron al alcalde de Trujillo Alto, Pedro A. “Pedrito” Rodríguez González, que “atienda y permita la reapertura” de la cancha que utilizan niños y jóvenes de la comunidad, que fue cerrada por el municipio por problemas de higiene atribuidos a la presencia de palomas en el área.

“Esta cancha es mucho más que un lugar para jugar baloncesto. Es un espacio donde nuestros niños encuentran disciplina, educación, compañerismo y una alternativa positiva para mantenerse enfocados”, sostuvo Onix Figueroa, director del Club Cardenales Fairview, en declaraciones escritas.

Explicó que la comunidad lleva años solicitando que se atienda la situación.

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Hace unos dos años y medio se llevó a cabo una reunión con residentes para discutir las condiciones de la cancha y otras áreas del complejo deportivo.

A falta de una solución, padres y dirigentes del club iniciaron una campaña para recaudar fondos y adquirir una malla que permita controlar la presencia de palomas y así contribuir a que la cancha pueda volver a utilizarse.

En su reclamo, la comunidad está solicitando una reunión con el alcalde para establecer una solución concreta que permita reabrir ese espacio deportivo y de esa forma devolverle a la comunidad de Fairview un lugar seguro para practicar deportes y desarrollarse.

“Le hacemos un llamado al alcalde para que escuche a la comunidad. Nosotros estamos dispuestos a poner de nuestra parte, pero necesitamos que el municipio también actúe”, exigió Figueroa.

Como parte de la iniciativa de la comunidad, Figueroa dio a conocer que utilizará sus plataformas bajo “Onix El Centinela”, y relanzará el tema “Adelante”, destinando todos recursos que genere a través de sus plataformas digitales, streaming y YouTube a los esfuerzos para recuperar la cancha.

Primera Hora solicitó una reacción al alcalde Rodríguez González, y se espera su respuesta.