Las secuelas que ha arrastrado la explosión de su casa, en Naranjito el 14 de noviembre de 2022, no han opacado la excelencia que académica de Jeiren Saez Coriano.

El adolescente, de 14 años, sufrió junto a su madre, Tammy Liz Coriano, y hermana menor, Ayshane, quemaduras severas en el 30% de su cuerpo, luego de que su apartamento estallara en llamas por un escape de gas. Tammy tuvo quemaduras en el 69% de su cuerpo y Ayshane en el 50%.

Aunque Tammy ha confesado a Primera Hora que los dos años desde el accidente nefasto han estado llenos de incertidumbre, operaciones quirúrgicas para el trío, y el éxodo a los Estados Unidos con tal de recibir el cuidado necesario, Jerien nunca ha dejado decaer su motivación para superarse académicamente y en la vida.

PUBLICIDAD

Tammy y sus hijos. ( Suministrada )

Evidencia de esto fue el reconocimiento que recibió en su escuela, en Massachusetts, al obtener el “Term 2 Vision Award” que reconoce a estudiantes por aplicar eficazmente las habilidades de pensamiento crítico para hacer conexiones y resolver problemas; utilizar la tecnología para involucrar, explorar y evaluar la comunidad, nación y mundo; ser original e innovador en el trabajo individual y colaborativo; practicar la buena ciudadanía, responsabilidad personal y el carácter a través de acciones individuales y colectivas; y demostrar comprensión y respeto por sí mismos y la diversidad de ideas, culturas, capacidades y estilos de vida en la escuela y más allá.

“Es capaz de hacer que cualquier habitación sea un lugar mejor y siempre tiene una sonrisa en su rostro. Se preocupa profundamente por los demás y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para animar a sus compañeros y maestros por igual. Ha sido un placer trabajar con Jeiren este trimestre y espero que siga progresando este año”, lee la misiva en la que se le notifica de su reconocimiento.

“Se ha convertido, en poco tiempo, en un niño ejemplar en la ‘high school’. Me siento bien orgullosa de Jeiren”, celebró Tammy.

“Mis niños son una bendición”, agregó la madre.

“Esto no para”

La recuperación plena de la familia aún está en proceso.

“Esto no para, pero para adelante”, comentó Tammy al reseñar que Ayshane fue operada en febrero, ella en marzo y Jeiren está por recibir su confirmación de cita.

Por eso, por primera vez creó una cuenta en GoFundMe con tal de sufragar sus gastos mensuales para subsistir, pues está recién operada, lo que le impide trabajar, y aún lucha por recibir beneficios del Seguro Social.

“Me apena hacer esto, pero me veo en la situación de gastos en estos momentos donde aún no se me ha aprobado el Seguro Social”, lee la publicación en la página web.

“Estoy aún en lucha del Seguro Social que no ha sido aprobado aún y solo sobrevivo con el ‘child support’ de los niños, SNAP, sección 8 and Medicad. Lamentablemente, no puedo trabajar por el accidente que mis hijos y yo tuvimos en el pasado el noviembre 14, 2022, en una explosión de gas propano. Donde mis hijos y yo estuvimos a punto de morir y tuvimos daños permanentes que solo mejorarán con cirugías y terapias”, continuó.