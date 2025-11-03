Resumen de 5 noticias que ocurrieron en el fin de semana

1 En la cárcel Elián O’Neill Rodríguez Asencio, el joven de 18 años que llegó en la madrugada del viernes a la comandancia de Mayagüez con el cadáver de Glerys Marie del Valle Valentín, de 22 años, quien resultó ser su pareja, enfrenta cargos por asesinato en primer grado con el agravante de feminicidio. Además, se le radicaron cargos por violación a la Ley de Armas y por destrucción de evidencia. La jueza Amelie Carlo Rivera, del Tribunal de Mayagüez, le impuso una fianza ascendente a $400 mil y señaló la vista preliminar para el 14 de noviembre.

2 ¿Lo toma? Unos 580,844 frascos de cápsulas de prazosina (clorhidrato de prazosina), un medicamento para la presión arterial, fueron retirados del mercado, indicó la FDA. El producto contenía altos niveles de sustancias químicas potencialmente cancerígenas. Este medicamento se distribuye en toda la nación americana.

3 Da el “sí, quiero” Tras años de preparación e ilusión, su sueño finalmente cumplió. Eneida “Bebé” Maldonado se casó con su compañero de vida, Juan Rodríguez Vargas, consumando 17 años de relación en una íntima ceremonia en la Parroquia San José en Guaynabo. La modelo y comunicadora contrajo matrimonio a más de dos años que su ahora esposo le pidiera la mano durante unas vacaciones en la ciudad de Londres. “Él es una persona bien comprensiva. Conoce mi trabajo, ha estado desde cero en mi carrera, sabe lo mucho que me he esforzado y lo hablamos todos los días”, destacó la boricua en una pasada entrevista con Primera Hora.

4 Luto en “Bel-Air” El actor Floyd Roger Myers Jr., conocido por su papel infantil en “El Príncipe de Bel-Air”, murió a causa de un infarto. Tenía 42 años. La noticia fue dada a conocer por la madre de Roger, Renee Trice, quién reveló a TMZ que el deceso ocurrió en la casa del actor, en Maryland. Trice también explicó que Roger Myers Jr. sufrió varias complicaciones de salud en los últimos años, incluidos tres ataques cardíacos.