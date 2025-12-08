Resumen de las 5 noticias más leídas durante el fin de semana

1 Que descanse en paz El fundador de la popular orquesta El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier, falleció el sábado a sus 99 años. El destacado pianista fue una de las figuras más importantes del género musical latino y artífice de la orquesta bandera de nuestra cultura en el mundo, conocida como “La Universidad de la Salsa”. Figuras de todos los géneros musicales latinos han expresado su pesar ante la pérdida de Ithier, quien también formó parte de la legendaria orquesta de Rafael Cortijo.

2 Despiden a secretaria de DACO Poco después que la invitara a “irse” de su gabinete, la gobernadora Jenniffer González Colón sustituyó este viernes a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo. De inmediato, nombró al exsecretario del DACO y actual secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo como su sustituto. La destitución de Rodríguez Erazo ocurre a días de que ganara una demanda en contra de LUMA Energy para que la empresa pagara por los enseres que se dañan cuando hay fluctuaciones de energía o apagones.

3 Para nacidos bajo su mandato ¿Qué pasaría si todos los niños, sin importar sus circunstancias familiares, pudieran recibir un apoyo financiero al cumplir 18 años? Esa es la idea detrás de la “Cuenta Trump”, una disposición de la legislación fiscal del presidente estadounidense Donald Trump. El proyecto de ley, promulgado este año, otorga $1,000 a cada recién nacido, siempre que sus padres abran una cuenta.

4 Aumento en los peajes Con el Año Nuevo llegará un aumento en la tarifa que deberá pagar en peajes por transitar por las autopistas del país. Metropistas Puerto Rico, empresa que administra los expresos con peajes, reveló que la revisión tarifaria basada en la inflación registrada en el 2024 llevará a la mayoría de las estaciones a aumentar en un promedio de cinco centavos. No obstante, hay estaciones que aumentarán en 15 centavos, como es el caso del Puente Teodoro Moscoso, en Isla Verde, o de 10 centavos, como el que se registraría algunos peajes del expreso Roberto Sánchez Vilella (PR-66), de Carolina a Río Grande, y del José de Diego (PR-22), de San Juan a Hatillo.