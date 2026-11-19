La suerte llegó a Carolina. La Lotería Electrónica de Puerto Rico reveló este jueves el establecimiento donde se vendió el boleto que obtuvo un premio de $50,000 en el sorteo de Powerball con Double Play celebrado el miércoles, 18 de noviembre.

El boleto ganador fue adquirido mediante una jugada automática en el supermercado Selectos Campo Rico, en Carolina, informó la secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

“Nos alegra continuar anunciando premios, especialmente en esta época del año, que llegan muy bien. Felicitamos al ganador y le deseamos que los disfrute”, expresó Hernández Olivo.

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El premio correspondió a la modalidad Double Play, que permite a los participantes utilizar los mismos números de su boleto de Powerball en un segundo sorteo por un costo adicional de $1.

En el sorteo de Double Play del miércoles, la combinación ganadora fue 4, 6, 8, 48 y 55, junto con el bolo rojo número 19, según los resultados publicados por Powerball.

Esta modalidad ofrece una oportunidad adicional de obtener premios, con un premio máximo de $10 millones.

La Lotería Electrónica exhortó a los jugadores a revisar sus boletos y recordó la importancia de participar de manera responsable.