El Departamento de Salud podría imponer multas al Hospital San Carlos Borromeo, en Moca, por cerrar la sala de partos en octubre de 2023 sin presuntamente contar con la autorización de la agencia.

El hospital determinó cesar de prestar los servicios por falta de ginecólogos obstetras, dijo Sara Villanueva, la directora de la institución hospitalaria a Telemundo. Indicó que, el año pasado, el área perdió a cinco facultativos.

“Al día de hoy no hemos podido reclutar ni uno. Al no tener los facultativos que ofrezcan el servicio, me veo en la obligación de cerrar el área”, comentó al medio televisivo.

Previo a cerrar la sala, Villanueva aseguró enviar un correo electrónico en septiembre, así como una carta certificada por correo tradicional al Departamento de Salud notificando la situación.

“En el mes de septiembre notificamos nuestra intención de cesar los servicios de obstetricia. (Pero) no ha habido una comunicación de tú a tú con ellos”, explicó.

Villanueva sostuvo que el hospital continúa atendiendo a las embarazadas, según la ley, y, luego, las refiere a hospitales donde puedan continuar con sus cuidados.

“Estamos solicitando una reunión con el doctor (Carlos) Mellado, para en las mejores maneras, trabajar esta situación que queremos resolver”, comentó.

Primera Hora solicitó reacción de Salud, pero no obtuvo respuesta.

Por otro lado, el Hospital Damas de Ponce también solicitó a Salud detener los servicios que se ofrecen a las mujeres embarazadas y de partos tan pronto como el próximo 3 de febrero.