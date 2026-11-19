Un temblor de magnitud 4.25 se registró a las 5:06 de la mañana de este jueves en la región de la Plataforma de las Islas Vírgenes, al noreste de Puerto Rico, informó la Red Sísmica de Puerto Rico.

El epicentro se localizó a 48.21 kilómetros al norte de Charlotte Amalie, en St. Thomas; a 49.16 kilómetros al noroeste de Road Town, en Tórtola, y a 135.46 kilómetros al este-noreste de San Juan.

El evento tuvo una profundidad de 47 kilómetros, según los datos de la entidad.

La Red Sísmica reportó el sismo como sentido y estimó una intensidad máxima de III en las Islas Vírgenes Británicas.

Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, en inglés) indicó que no hay aviso, advertencia ni vigilancia de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.