Las cifras que maneja el gobierno sobre personas contagiadas con COVID-19 es de hace tres días, por lo que no está claro cuántas personas hay enfermas en la isla con este coronavirus.

En WKAQ 580 AM, el secretario de Salud Lorenzo González dijo que la cifra de los 915 casos confirmados por el gobierno es hasta el 19 de abril, la misma que dio ayer en la tarde en una conferencia de prensa cuando informó que se debía reducir la cantidad de casos positivos de 1,298 a 915, una reducción de 383. Sin embargo, esta mañana el “Dashboard” del gobierno, el instrumento para orientar a la ciudadanía, eleva las pruebas positivas en 80, para un total de 1,378 pruebas, no pacientes contagiados.

¿La cifra de 1,378 positivos refleja la realidad en Puerto Rico?, se le preguntó.

“No, no. Hubo un reclamo la semana pasada. Ahora mismo, casos positivos únicos, sacando duplicidad, son 915 al 19 de abril, aquí depuramos la data en el contexto de los positivos”, dijo González.

El problema está, según reconoció ayer González, en que una persona enferma puede tener más de una prueba, y que la cifra de 1,298 reflejaba todas esas pruebas, incluso cuando un ciudadano tiene más de una prueba.

Hoy reiteró que la data se debe seguir depurando, pero con lo que hay lo que se puede confirmar al día de hoy es que hay 67 personas muertas. “La data puede ser mejor, pero con la data que tenemos hoy seguimos trabajando”, explicó.

El secretario afirmó que siguen en el proceso de depurar la información en un esfuerzo conjunto entre el área de epidemiología del Departamento de Salud y el Instituto de Estadísticas.

Defiende su gestión

Al defender la labor del gobierno ante la pandemia, a pesar de los malos manejos en las pruebas, González dijo que ”hay cosas positivas” como lo demuestra que no se han reportado alzas de mortandad extremos como Italia y Nueva York. Destacó que hay 800 ventiladores disponibles y que en la isla el uso de los hospitales “está por debajo de lo que usualmente se usa en estos meses”, sino que hay hasta un 70% de las camas vacías.

Agregó que hay diversas iniciativas de la agencia encaminadas, por ejemplo que tiene pautadas reuniones con ciudades de gran población, como Ponce y San Juan; que se siguen evaluando datos que llegan de otras jurisdicciones y en diferentes puntos de la Isla; y dijo que identificarán dónde están 133,000 pruebas rápidas, que si no son usadas en los lugares donde se encuentran, hoy serán llevadas a otras instituciones.

Asimismo, y a pesar de de la incertidumbre por los datos del COVID-19 en Puerto Rico, González, dijo hoy que no hay dudas de que debe reactivarse la economía, pero no puede ser a expensas de la salud.

González dijo que cree que el toque de queda debe extenderse a junio, y que debe irse abriendo sectores poco a poco.

“La economía en Puerto Rico no se va a activar a cuesta de la salud del puertorriqueño. Eso no va a pasar”, dijo González a la radioemisora.

“La curva se hace plana a principios de junio”, sostuvo González. “No nos desvirtuemos, yo también quiero salir, quiero montarme en un avión para ir a ver a mi hija en Pensilvania, pero no puedo, no puedo. No lo digo para que me cojan pena, pero no podemos tomar decisiones de forma visceral”, expresó.

El secretario insistió en que en mayo se harán ajustes a la orden ejecutiva de toque de queda, pero que cree que el uso de las mascarillas seguirá por algún tiempo, y mostró optimismo en que “vamos a llegar al punto de tener una Navidad bonita, tengamos fe".