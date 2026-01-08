Tremendo caos enfrentan los conductores que transitan todos los días por la carretera número dos en dirección hacia Arecibo, luego de que anoche colapsara una tubería de la Autoridad y Acueductos y Alcantarillados (AAA), provocando un socavón a la altura del kilómetro 71.2, en la intersección con la avenida Domingo Ruiz, que conduce al expreso PR-22.

El socavón ésta justo después de una ajetreada zona comercial próxima al Aeropuerto Regional Antonio ‘Nery’ Juarbe, en la que hay bancos y cooperativas, centros comerciales, concesionarios de automóviles, servicios de entregas, oficinas médicas, universidades y escuelas entre otros negocios.

La situación del tránsito se complica aún más ya que desde hace varios meses también se realizan trabajos de construcción en la avenida Domingo Ruiz, única vía alterna para tomar el expreso PR 22 en la zona. En la zona se construye una isleta para dividir los carriles, carriles para viraje y se instalará un semáforo. A pesar de que las obras parecen estar casi completadas, el semáforo aún no ha sido instalado y la señalización así como drones permanecen en la zona y los carriles donde ya se realizaron los trabajos permanecen cerrados, lo que ha impactado tanto el tráfico, como cerca de una decena de negocios ambulantes que operan en esa vía.

La única opción que tienen los conductores de la parte este de Arecibo y de otros municipios que utilizan la ruta a diario es tomar el expreso PR-22 a la altura de Factor (lo que requiere el pago de peaje) y bajar en la PR-10, para regresar a la carretera número dos.

El miércoles en redes sociales, los legisladores Jerry Nieves Rosario y Edgar Robles Rivera, así como el senador Gaby González, anunciaban que “ya fueron completados los trabajos de cierre de carril en la PR-2, kilómetro 71.2, en la intersección con la calle Domingo Ruiz, en el municipio de Arecibo. El cierre se llevó a cabo como medida preventiva debido a un socavón ocasionado por el colapso de una tubería de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), con el fin de salvaguardar la seguridad de los conductores”.

Sin embargo, la información compartida por los legisladores no especificaba cuando se terminaran las obras de reparación y si se procedería a culminar las obras en la avenida Domingo Ruiz a la mayor brevedad, para ayudar a reducir la congestión.

Primera Hora se comunicó con Lismari Cora Zambrana, oficial de comunicaciones del Departamento de Transportación y Obras Públicas para obtener más detalles de la situación y conocer que cambios (si alguno) se implementará en la zona con miras a reducir la congestión vehicular, pero al momento de publicar este mensaje, no se había obtenido una reacción de la agencia.